Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 si preannunciano dense di sorprese. Le anticipazioni della seguitissima soap opera del pomeriggio, rivelano che ci sarà spazio per dei ritorni ma anche per l'arrivo di nuovi volti che andranno ad arricchire il cast della soap opera.

Tra i personaggi che rimetteranno piede stabilmente in città c'è Alfredo Perico, una vecchia conoscenza del pubblico della serie, che questa volta avrà un ruolo di spicco nella soap.

Spazio anche a quella che sarà la vendetta della contessa Adelaide, che si scaglierà duramente nei confronti di Flora Ravasi.

Adelaide spietata e vendicativa con Umberto e Flora: anticipazioni Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di questo autunno, rivelano che per la contessa Adelaide arriverà il momento della resa dei conti finale.

Dopo aver ottenuto le quote per la gestione del grande magazzino, strappandole a Umberto Guarnieri, Adelaide ha dovuto prendere atto della nuova relazione in corso tra il commendatore e la giovane stilista, figlia del defunto marito Achille Ravasi.

Un vero e proprio choc per la contessa che non l'ha presa per niente bene e non avrà intenzione di farla passare liscia ad Umberto neppure in questa settima stagione.

Adelaide vuole far licenziare Flora: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che sia Umberto che la sua amata Flora saranno nel mirino di Adelaide, pronta a vendicarsi di loro e a fargliela pagare per il "torto subito".

In che modo proverà a vendicarsi? Per prima cosa la contessa proverà a "colpire alle spalle" Flora.

Adesso che anche lei ha voce in capitolo nella gestione del negozio, assieme a Vittorio Conti, proverà in tutti i modi a farla fuori come stilista.

Insomma, lo scopo della contessa sarà quello di far licenziare Flora Ravasi e in questo modo farle perdere il posto da stilista all'interno del magazzino, nonostante il suo talento e la sua bravura.

Riuscirà ad avere la meglio e quindi a far licenziare la nuova fidanzata di Umberto dal Paradiso, oppure Vittorio Conti riuscirà a far ragionare la contessa? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Alfredo torna e viene assunto in magazzino: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno stabile di Alfredo Perico.

Il corteggiatore di Maria nella quinta stagione della soap, questa volta avrà un ruolo di spicco nel cast della soap opera, dato che entrerà a far parte stabilmente della "grande famiglia" del magazzino.

Nelle nuove puntate di settembre, Alfredo verrà assunto in magazzino e darà anche una mano ad Armando in ciclofficina, data la sua grande passione per le bicilette.