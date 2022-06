L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 ritorna in onda a partire da metà settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta e non mancheranno i colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende della giovane coppia composta da Anna e Salvatore che, poco dopo il loro fatidico matrimonio, si ritroveranno già a dover affrontare i primi ostacoli che renderanno tutto complicato.

Spazio poi alle vicende di Marcello che, in questo nuovo capitolo della soap opera, deciderà di dare una svolta importante alla sua vita professionale.

Anna riceve una chiamata inaspettata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende legate alla coppia formata da Anna e Salvatore.

I due saranno al centro delle trame dopo essere convolati a nozze nel finale della stagione precedente. Tutto sembrerà proseguire nel migliore dei modi, fino a quando non arriverà una chiamata del tutto inaspettata che potrebbe compromettere il destino della giovane coppia.

Durante i nuovi appuntamenti di questa settima stagione, Anna Imbriani si ritroverà a fare i conti con una telefonata del tutto inattesa che non la lascerà affatto indifferente, al punto che la donna sarà costretta a fare in fretta e furia le valigie per assentarsi da Milano.

Anna costretta a lasciare Milano nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

La moglie di Salvatore, infatti, dopo quella chiamata inattesa sarà costretta a partire: ma per quale motivo questa partenza così veloce? C'è qualcosa che Anna sta nascondendo a suo marito? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa attesissima settima stagione.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno, rivelano che si parlerà anche di Marcello e del cambiamento importante che si ritroverà a vivere dopo la fine della relazione con Ludovica Brancia.

In seguito a questa dolorosa batosta, Marcello ha scelto di trasferirsi in Svizzera per trascorrere l'estate lì: la sua, però, non è stata una vacanza bensì un soggiorno durante il quale ha scelto di mettersi a studiare finanza ed economia.

Marcello vuole riconquistare Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 7 autunno

Terminata l'estate, Marcello rimetterà piede in città con le sue nuove conoscenze e soprattutto con una "fame" di arrivare al successo e al potere.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che lo scopo di Marcello sarà proprio quello di riuscire a diventare un "pezzo grosso" e quindi a raggiungere una posizione sociale importante per poter riconquistare di nuovo il cuore della sua amata Ludovica Brancia.