Chi sono le new entry nel cast de Il Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la soap opera tornerà in onda da metà settembre in tv e, intanto, ci sono già un po' di anticipazioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate previste per la stagione tv 2022/2023.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Vittorio Conti che, in questa settima stagione, avrà modo di conoscere una nuova partener femminile che potrebbe rubargli il cuore.

E, tra le altre new entry del cast, va segnalato anche l'arrivo di due nuove veneri che il pubblico avrà modo di conoscere nel corso delle prossime puntate.

Chi sono le new entry de Il Paradiso delle signore 7: l'arrivo di Matilde

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in città di Matilde Frigerio Di San'Erasmo, una donna imparentata con la contessa Adelaide che la aiuterà nella gestione del grande magazzino assieme a Vittorio Conti.

Matilde è una imprenditrice che si lascerà alle spalle un passato molto doloroso: è alla ricerca del riscatto e l'arrivo a Milano rappresenterà una vera e propria svolta.

In queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, Matilde si ritroverà a collaborare fianco a fianco proprio con Vittorio Conti e tra i due nascerà un rapporto del tutto inaspettato.

Vittorio Conti conosce Matilde nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Non si esclude, quindi, che in queste nuove puntate della settima stagione, Vittorio Conti possa tornare a credere nell'amore e finalmente chiudere quel doloroso capitolo legato all'addio con la sua amata Marta.

E poi ancora, le anticipazioni sul nuovo cast de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per il debutto di altre due presenze femminili.

Trattasi di due nuovi venere che andranno ad arricchire il parterre della seguitissima soap opera e che, sicuramente, sapranno far breccia nel cuore degli spettatori e del pubblico di Rai 1.

Clara ed Elvira tra le new entry de Il Paradiso delle signore 7

Una di queste si chiama Clara Boscolo, arriva dal mondo rurale e per lei in un primo momento, non sarà per niente facile riuscire ad abituarsi al mondo della moda nella Milano degli anni '60.

La seconda new entry femminile di questa settima stagione della soap opera, invece, porta il nome di Elvira Gallo. Per lei, a differenza dell'altra collega, sarà decisamente più facile riuscire ad ambientarsi in questo nuovo mondo e fin dal primo momento stringerà un buon legame di amicizia con tutte le sue colleghe,

Il sogno di Elvira è quello di sposarsi ma, al momento, non è riuscita ancora a trovare il suo "principe azzurro". Riuscirà a trovarlo tra le nuove persone che incontrerà in questa sua esperienza lavorativa all'interno del grande magazzino milanese?

Marco e Stefania convoleranno a nozze insieme ne Il Paradiso 7?

Insomma una settima stagione che, dal punto di vista delle trame e degli intrighi, non deluderà affatto le aspettative dei tantissimi spettatori, curiosi di scoprire come si evolveranno anche le storie d'amore che sono già nate nelle stagioni precedenti.

Una di queste è quella composta da Marco e Stefania: dopo essere usciti allo scoperto, decideranno di compiere il grande passo verso l'altare e pensare così a mettere su famiglia insieme? Lo scopriremo nel corso dei nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore, in onda da settembre in poi in tv.