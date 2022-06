La settima stagione de Il Paradiso delle Signore avrà inizio a partire da settembre. Intanto a partire da lunedì 30 maggio il cast si è riunito per dare avvio alle riprese dei nuovi episodi.

Nel frattempo continuano a circolare ipotesi su cosa potrebbe accadere nelle nuove puntate. Occhi puntati su Gloria, la cui storyline continuerà a far emozionare il pubblico. La donna, difatti, con la scelta compiuta nel finale di stagione, è stata capace di donare pathos alla trama. Le cose per lei potrebbero mettersi male, dato che potrebbe finire in carcere per scontare il suo debito con la giustizia.

Stefania, nonostante la madre abbia agito proprio per lei, rischia di perdere nuovamente la madre, soffrendo molto a causa di questa separazione. La ragazza, però, potrà contare sull'aiuto di suo padre, che, a quanto pare, si è ricreduto sul conto della moglie.

Il Paradiso delle Signore 7: Stefania potrebbe perdere nuovamente la madre

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha dato notevole spazio alle vicende della signorina Moreau. Al contempo è entrato in scena anche Ezio, suo marito e padre di Stefania. L'uomo, credendo che sua moglie fosse realmente morta, ha finito per avvicinarsi a un'altra donna formando con lei e con le rispettive figlie una nuova famiglia.

Il problema principale, nel corso delle puntate, è stato rappresentato dalle azioni di Gemma, la figlia della nuova compagna di Ezio.

Quest'ultima è una ragazza possessiva e arrivista, disposta a tutto pur di raggiungere i propri scopi. La giovane Zanatta non è entrata affatto in sintonia con Stefania, arrivando a diventarne anche la rivale in amore.

Stefania, infatti, si è innamorata (venendo ricambiata) di Marco, il fidanzato di Gemma. La figlia di Veronica, però, non si è data certo per vinta nonostante sia stata lasciata.

La ragazza è arrivata persino a ricattare la sorellastra per spingerla a lasciare Sant'Erasmo.

A quel punto Gloria, consapevole di essere oggetto del ricatto di Gemma, per consentire alla figlia di vivere la sua storia d'amore, ha scelto di consegnarsi spontaneamente alla polizia. Qualora Moreau finisse davvero in carcere, quindi Stefania sarà costretta ancora una volta ad allontanarsi da lei.

Il Paradiso: Ezio e la figlia potrebbero cercare di far uscire dal carcere Gloria

Nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore si capirà se Gloria dovrà scontare la sua pena o meno. Qualora il reato non fosse andato in prescrizione, la donna dovrà scontare diversi anni di detenzione.

Stefania ne soffrirebbe tantissimo, dovendosi allontanare di nuovo dalla madre poco dopo averla rincontrata. Tuttavia, la ragazza potrebbe tirar fuori il suo carattere e la sua grinta per far sì che la madre venga scarcerata e possa tornare il più presto possibile da lei. A questo punto potrebbe entrare in gioco anche Ezio, il quale potrebbe supportare e aiutare la figlia nell'impresa di far tornare Gloria in libertà.