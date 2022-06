Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana 'Beautiful', incentrata sulla vita, sugli amori passionali e sulle varie vicissitudini che nel corso degli anni hanno visto protagoniste due famiglie, i Forrester e i Logan nella Los Angeles dei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 6 all'11 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla vendetta di Zoe nei confronti di Paris, sulla decisione di Hope di perdonare Liam, sui sensi di colpa di quest'ultimo per la morte di Vinny Walker e sui piani di vendetta di Thomas.

Hope chiede consiglio a Finn

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Zoe si farà dare da Quinn un lassativo di Eric per versarlo in un frullato di Paris in modo da rovinare la serata romantica di quest'ultima con Zende. Dopo di ciò, la ragazza si sentirà in colpa per aver fatto del male alla sorella. Hope confiderà a Thomas di voler perdonare Liam, organizzandogli un pranzo per loro due da soli. Prima di affrontare il marito, la figlia di Brooke chiederà consiglio a Finn su come perdonare il tradimento. Liam, però, disdirà l'appuntamento senza spiegare alla moglie il motivo di tale decisione.

Bill aiuta Liam

Liam sarà distrutto dalla consapevolezza di non poter tacere su ciò che è successo con Vinny Walker, meditando di voler andare a costituirsi.

Bill tenterà di convincerlo a non farlo dato che il luogo dell'incidente è sprovvisto di telecamere e lui ha già fatto sparire tutti gli indizi presenti sul luogo fra cui l'automobile, il portafogli e il cellulare di Vinny Walker. Spencer senior chiederà al figlio di dimenticare ogni cosa per non peggiorare la sua situazione soprattutto di fronte ai giudici, facilmente condizionabili dalla presenza di un movente a suo carico.

Nonostante le parole del padre, Liam si lascerà andare ad un pianto disperato, spingendo Bill a spiegargli che quello che è successo a Vinny non è stata colpa sua.

Thomas soffre per la morte di Vinny

All'obitorio, Finn riconoscerà Vinny e manderà poi a chiamare Thomas per l'identificazione ufficiale. Forrester si presenterà insieme a Hope e riconoscerà ufficialmente il corpo senza vita dell'amico.

All'oscuro di tutto, le sorelle Logan si ritroveranno a parlare del perdono, descrivendolo come un atto di grande bontà che migliora l'animo di chi lo attua. Brooke si troverà d'accordo con le sorelle anche se continuerà ad avere delle riserve sul perdonare Thomas. Nel frattempo, quest'ultimo piangerà la morte dell'amico, facendosi consolare da Hope. Forrester crederà che qualcuno abbia voluto investirlo di proposito. Zoe rivelerà a Quinn di sentirsi in colpa per aver ostacolato la serata fra Paris e Zende, affermando che d'ora in poi accetterà la loro relazione. Liam continuerà ad essere tormentato dai sensi di colpa, ma Bill gli impedirà di recarsi alla polizia. Più tardi, la situazione del giovane peggiorerà quando Hope lo chiamerà per informarlo della morte di Vinny. Baker andrà a trovare Thomas ed insieme a lui cercheranno di capire il motivo per il quale Vinny possa essere stato ucciso.