L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 torna in onda da settembre su Rai 1 con le nuove puntate in prima visione assoluta: intanto i primi retroscena sul cast rivelano che potrebbero esserci delle importanti new entry nel parterre femminile della soap opera pomeridiana.

Proprio in questi giorni, infatti, sono ripartire le nuove riprese della settima stagione e dal profilo ufficiale Instagram della soap, non è passato inosservato un indizio che ha attirato subito l'attenzione dei fan. Da alcuni giorni, infatti, tale profilo ha cominciato a seguire tre giovani attrici che da settembre potrebbero entrare a far parte ufficialmente del cast.

I primi retroscena sul cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle signore 7 sono ripartite da un po' di settimane e, anche quest'anno, gli attori saranno impegnati sul set per buona parte della stagione estiva.

I primi retroscena emersi dal set rivelano che ci sarà un ritorno a dir poco clamoroso in scena che avrà a che fare con il giovane Quinto, interpretato dall'attore Cristiano Caccamo.

E' stato lui stesso ad anticipare sui social questo ritorno, pubblicando nei giorni scorsi una foto dal set della soap opera, con la quale ha spiazzato letteralmente i fan, dato che Quinto era considerato "morto".

Ecco chi sono le tre papabili new entry femminili de Il Paradiso 7

Ma non è finita qui, perché ulteriori retroscena sul cast di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, arrivano anche dal profilo ufficiale Instagram de Il Paradiso delle signore.

In queste ore, infatti, non sono passati inosservati i nuovi "segui" che sono comparsi nella pagina, in particolar modo quelli a tre nuove attrici che potrebbero entrare a far parte del cast di questa settimana.

Una di queste è Chiara Baschetti, molto seguita sui social e protagonista già di diverse fiction trasmesse sui canali Rai e Mediaset. In passato, infatti, ha preso parte alla fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, ma è comparsa anche in un episodio di Un passo dal cielo 5 e nella fiction kolossal "I Medici: Nel nome della famiglia".

Nella settima stagione de Il Paradiso delle signore, potrebbe arrivare Clara Danese

La seconda attrice che potrebbe entrare a far parte del cast de Il Paradiso delle signore 7 è Clara Danese, che fino a questo momento conta un curriculum con tanto teatro e poca tv.

Infine, la terza e ultima new entry femminile di questa settima stagione potrebbe essere Elvira Cammarone, che in passato si è affacciata nel mondo delle fiction Rai prendendo parte a "Màkari 2" ed è stata protagonista anche del teen drama di Netflix, "Sulla stessa onda".