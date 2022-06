Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da domenica 12 a sabato 18 giugno, ci saranno tantissime novità. In particolare, Liam avrà una crisi di nervi, in quanto verrà tormentato dal fantasma di Vinny. Allo stesso tempo, Thomas sarà distrutto per la morte del suo migliore amico e vorrà fargliela pagare alla persona che l'ha investito.

Poco dopo, Quinn inviterà Carter e Zoe a casa sua per farli riappacificare, ma l'avvocato seppur innamorato della donna, non riuscirà a perdonarla.

Quinn, intanto, che è in crisi con Eric da tempo capirà i motivi per cui Carter non vorrà perdonare Zoe e tra lei e l'avvocato nascerà una certa attrazione.

Liam vedrà il fantasma di Vinny e avrà una crisi di nervi

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Zoe vorrà farsi perdonare da Paris e anche da Carter. Quest'ultimo però ormai non avrà più nessuna fiducia nei confronti della donna. Nel mentre, Quinn cercherà di intercedere con Carter in difesa di Zoe.

Liam intanto, crederà di vedere Vinny che gli dice che la pagherà cara per non averlo soccorso, dopo averlo investito con l'auto. Spencer, dopo aver visto Vinny, avrà una crisi di nervi e Bill proverà a calmarlo.

Poco dopo, Bill noterà che Hope continua cercare Liam e per questo vorrà incontrarla per non destare sospetti, anche perché Logan sarebbe disposta a perdonare il marito per quanto successo con Steffy.

Nel frattempo, Baker interrogherà Thomas, in quanto vorrà sapere qualcosa in più su Vinny. L'ispettore dirà a Forrester junior che potrebbe trattarsi di un omicidio e non un incidente. Allo stesso tempo, Quinn porterà Zoe e Carter a casa sua per farli riappacificare.

Quinn sarà attratta da Carter

Poco dopo, Hope consolerà Thomas che sarà distrutto per la morte del suo amico Vinny.

Poi ad un certo punto Liam li raggiungerà e ascolterà Forrester junior mentre dice di volerla far pagare al vigliacco che ha ucciso il suo migliore amico.

Nel mentre, Eric soffrirà per la freddezza che si è creata tra lui e Quinn, dopo quanto fatto da quest'ultima insieme a Shauna ai danni di Brooke. Ad un certo punto poi, l'arrivo di Zoe li interromperà.

Quest'ultima vuole fare la pace con Carter. Intanto, Quinn sarà già in compagnia di quest'ultimo che confesserà di amare ancora Zoe ma non riuscirà a perdonarla.

Successivamente, continuerà la ricerca dell'investitore di Vinny e Liam sarà sempre più distrutto dal senso di colpa che continuerà a portarsi dentro. A causa di ciò, Hope dovrà affrontare suo marito con decisione per capire il motivo per cui ha questi atteggiamenti così freddi e distaccati.

Infine, Zoe cercherà aiuti esterni per ricucire il rapporto con Carter, ma Quinn che sarà in crisi con Eric, subirà il fascino dell'avvocato e tra i due inizierà una certa attrazione.