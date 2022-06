Le anticipazioni sulle fiction Rai previste per questo autunno 2022 prevedono il ritorno di Mina Settembre 2. La seguitissima fiction con Serena Rossi, dopo il boom di ascolti della prima stagione, tornerà nuovamente in onda sulla rete ammiraglia Rai con i nuovi appuntamenti.

Ma, nel corso della stagione autunnale, ci sarà spazio anche per il debutto di una nuova serie televisiva che avrà come protagonista Massimiliano Gallo, dal titolo Vincenzo Malinconico.

Mina Settembre 2 torna in autunno su Rai 1: anticipazioni nuove fiction

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai che andranno in onda in autunno su Rai 1, rivelano che troverà spazio la messa in onda di Mina Settembre 2.

La fiction con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno tornerà ad intrattenere il pubblico con nuovi episodi che si preannunciano densi di colpi di scena.

Mina si ritroverà a vivere il distacco da mamma Olga, la quale ha scelto di compiere un viaggio in giro per il mondo ma, soprattutto, dovrà prendere la fatidica decisione dal punto di vista sentimentale, divisa tra Mimmo e Claudio.

Imma Tataranni 2 e Vincenzo Malinconico nell'autunno di Rai 1

Tra le fiction confermate nel palinsesto di Rai 1 del prossimo autunno 2022, spicca anche il ritorno di Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore, la serie con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, di cui saranno proposte le altre quattro puntate inedite della seconda stagione, dopo lo stop dell'autunno scorso.

Massimiliano Gallo, quest'anno, sarà anche il protagonista di una nuova serie televisiva destinata a conquistare il gradimento del pubblico.

Trattasi di Vincenzo Malinconico - L'avvocato d'insuccesso, la cui trama ruoterà intorno alle vicende di questo strampalato avvocato napoletano.

Tra i titoli previsti nella stagione autunnale 2022, spicca anche la co-produzione internazionale dal titolo Il giro del mondo in 80 giorni.

Quali sono i tv-movie che andranno in onda: anticipazioni fiction Rai autunno

Per quanto riguarda, invece, i tv-movie che andranno in onda in prime time nel prossimo autunno, va segnalato Non ti pago, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippi, che avrà come protagonisti Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone.

Tutto per mio figlio, invece, è il tv-movie che avrà come protagonisti Giuseppe Zeno e Tosca D'Aquino.

Tra le docu-fiction, invece, ci sarà spazio per la messa in onda di Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, con protagonista Michele Placido.

In daytime, invece, confermatissimo l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7. La soap opera ambientata nel grande magazzino milanese tornerà in onda da metà settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta.