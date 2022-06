Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno messo nuovamente la parola fine tra loro. Gemma Galgani in un'intervista rilasciata al magazine di U&D ha commentato quanto accaduto tra i due volti del dating show di Maria De Filippi. Secondo la 72enne piemontese, il cavaliere dovrebbe vivere le frequentazioni con più leggerezza e sindacalizzare meno.

Che cos'è successo tra Ida e Riccardo?

Ida Platano a U&D stava conoscenza Marco Albiso. In seguito al ritorno di Riccardo Guarnieri, la dama ha deciso di interrompere la frequentazione e riallacciare i rapporti con il suo ex storico.

In un primo momento sembrava andare tutto a gonfie vele, ma durante una cena tra i due è calato nuovamente il gelo. Al centro della studio, la dama ha insinuato di essere stata umiliata da Riccardo. Dal canto suo, il 41enne pugliese ha deciso di mettere la parola fine per non ricadere negli errori del passato.

Secondo Guarnieri, Ida si sarebbe fatta dei film e avrebbe corso troppo.

Il commento di Galgani

In un'intervista al magazine di U&D, Gemma Galgani ha detto cosa pensa dell'ennesima rottura tra i due volti del programma di Maria De Filippi. La 72enne ha precisato che lei e Ida sono molto amiche, quindi il suo non può essere un giudizio negativo ma solo un consiglio per affrontare al meglio i problemi di cuore.

Galgani non ha risparmiato delle critiche nei confronti di Guarnieri: "Riccardo dovrebbe essere meno cervellotico. Dovrebbe chiarirsi le idee e lasciarsi andare al rapporto con più leggerezza". Inoltre, Gemma sostiene che il 41enne pugliese debba sindacalizzare meno alle signore quando e quante parole vengono dette in una determinata situazione.

Per la storica dama piemontese, Ida e Riccardo dal punto di vista caratteriale viaggiano su due binari paralleli che non s'incontreranno mai.

Le parole su Platano

Gemma Galgani ha ammesso di non sapere cosa consigliare all'amica Ida Platano. La 39enne dal punto di vista caratteriale è esattamente come lei: entrambe vivono le emozioni di pancia e si buttano a capofitto in una relazione.

Stando al punto di vista della 72enne piemontese, però, non sempre le relazione riescono ad avere un lieto fine come nelle favole.

Guardando l'ennesimo riavvicinamento di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a U&D, Gemma ha confidato che da telespettatrice si aspettava un ritorno di fiamma: "Ho visto dinamiche confuse e turbolente". La diretta interessata ha precisato che ancora una volta sarà la prima a stare vicino all'amica Ida: "Ci siamo sempre sostenuto nei momenti di difficoltà". Per Galgani, l'amicizia si dimostra proprio quando una persona sta vivendo un momento poco felice.