Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e c'è grande attesa per scoprire quello che accadrà ai protagonisti della fiction, nell'estate del 1963. Nel momento in cui l'identità di Gloria è stata svelata alle forze dell'ordine, Moreau è risultata, legalmente, ancora sposata con Ezio e, pertanto, la convivenza fra Veronica e il suo compagno è dovuta cessare.

Il Paradiso delle signore 7: Veronica ed Ezio non possono più vivere insieme

Nell'ultimo episodio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria era andata a costituirsi e Ezio aveva cercato di fermare la capo commessa de Il Paradiso delle signore, senza riuscirci.

Nel momento in cui la mamma di Stefania si è consegnata alle forze dell'ordine, l'identità di Moreau è stata svelata e la responsabile delle Veneri è tornata ad essere la signora Colombo. Che ne sarà di Veronica? In base alle leggi in vigore in Italia nel 1963, Zanatta dovrà farsi da parte e non potrà più vivere con Ezio. Infatti, in quell'anno, nel nostro paese era proibito per un uomo sposato, convivere sotto lo stesso tetto con una compagna, diversa dalla moglie. Pertanto, Veronica dovrà dire addio alla convivenza con il suo fidanzato.

Il Paradiso delle signore 7: Gloria è sposata con Ezio, Veronica deve rinunciare alle nozze

Cosa accadrà a Veronica e Gemma? Dove andranno a vivere nella settima stagione de Il Paradiso delle signore?

Al momento, la cavallerizza e sua madre abitano a casa Colombo ed è ipotizzabile, pertanto, che Ezio continui ad abitare nella casa della sua famiglia e che le Zanatta si trasferiscano altrove. Attualmente, però, non è trapelato nessun indizio sull'eventuale nuova abitazione di Veronica e di sua figlia. L'unica cosa certa è che Ezio e la sua fidanzata non potranno più sposarsi.

Colombo, infatti, di fronte alla legge, è legalmente sposato con Gloria e, pertanto, non potrà convolare a nozze con la sua fidanzata. La relazione fra il papà di Stefania e la mamma di Gemma resisterà?

Il Paradiso delle signore 7: la storia fra Veronica e Ezio è in bilico, Colombo è sposato con Gloria

Nelle nuove puntate, che andranno in onda sul piccolo schermo a partire da settembre, cosa farà il direttore commerciale?

Ezio continuerà la sua storia d'amore con Veronica? Se il marito di Gloria dovesse scegliere di proseguire la sua relazione con Zanatta, la coppia sarà costretta a nascondersi e a non potere più vivere la loro relazione alla luce del sole. Colombo deciderà di mantenere fede all'impegno preso, anni prima, con sua moglie? Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore sono iniziate lunedì 30 maggio e, al momento, Veronica, Ezio e Gemma sono tornati sul set. Stefania, invece, ha fatto sapere di essere nel cast delle nuove puntate, mentre Lara Komar, che interpreta Gloria Moreau, non ha rivelato ancora dettagli sulla sua presenza sul set. L'attrice della capo commessa, però, nella giornata di lunedì 6 giugno è tornata a Roma e, pertanto, potrebbe essere nella capitale, per recarsi sul set della fiction. Non resta che attendere i nuovi episodi della soap, per scoprire cosa succederà alla famiglia Colombo.