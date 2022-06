Lunedì 30 maggio sono iniziate le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore. C’è grande attesa per scoprire quali saranno i volti noti che torneranno e chi saranno i nuovi protagonisti a fare il loro ingresso nella fiction di Rai 1. Nella mattinata di mercoledì 1° giugno, Jenny De Nucci ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social negli studi romani Videa, dove girano la soap opera. Nel frattempo, anche Cristiano Caccamo è tornato sul set.

Il Paradiso delle signore 7: nel cast potrebbe esserci Jenny De Nucci

I telespettatori stanno attendendo con ansia anticipazioni e news riguardo i protagonisti de Il Paradiso delle Signore.

Infatti, la sesta stagione si è chiusa il 29 aprile, lasciando in sospeso alcune vicende. Negli ultimi giorni, Pietro Genuardi aveva rivelato in una trasmissione Rai che, nelle puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva, ci sarebbe stato qualche nuovo ingresso. Nella mattinata di mercoledì 1° giugno, l’attrice Jenny De Nucci, volto noto di Don Matteo, ha pubblicato uno scatto inequivocabile dagli studi Videa. La ventiduenne sarà una delle protagoniste della settima edizione della fiction?

Il Paradiso delle signore 7: fra i volti nuovi potrebbe esserci Jenny De Nucci

Al momento è presto per dire cosa accadrà nei primi episodi di settembre. Jenny De Nucci entrerà nel cast de Il Paradiso delle signore?

L’unica certezza, attualmente, è che l’attrice era presente sul set della fiction di Rai 1. Infatti, l’ex protagonista de Il Collegio ha condiviso con i suoi follower su Instagram una fotografia sul set della fiction pomeridiana, immortalando una via e la piazzetta della Milano anni Sessanta. Cosa starà facendo Jenny negli studi Videa?

Starà prendendo parte alle riprese della soap opera? Che ruolo potrebbe avere l’attrice? Vista la giovane età, potrebbe essere ipotizzabile che possa interpretare una Venere dell’atelier.

Il Paradiso delle signore 7: Quinto Reggiani potrebbe essere vivo

Nella giornata di martedì 31 maggio, invece, Cristiano Caccamo si è recato sul set della fiction, tornando a vestire i panni di Quinto.

L’ex magazziniere de Il Paradiso delle signore aveva lasciato il cast della soap opera al termine della seconda stagione. Il personaggio di Reggiani, infatti, si era allontanato da Milano con Anna. Nella sesta edizione della fiction, Imbriani era tornata, rivelando che suo marito era morto. Quinto sarà vivo o l’attore sarà tornato nel cast per recitare un flashback del passato con Anna? Attualmente, non c’è nessuna certezza su quanto hanno escogitato gli autori per il ritorno in scena del primo marito di Imbriani. Non resta che attendere ulteriori novità e indiscrezioni, per scoprire quale altro attore si recherà agli studi romani Videa, per prendere parte alle riprese della settima stagione.