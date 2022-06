Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2022 è stata certamente Guendalina Tavassi. L'ex gieffina è entrata in coppia insieme a suo fratello Edoardo e, sin da subito, si è contraddistinta per sincerità, coraggio, determinazione e voglia di trionfare sui suoi avversari. Tuttavia, la naufraga, al momento del prolungamento del reality, ha scelto di abbandonare il gioco e rientrare in Italia. In una recente intervista, però, Guendalina è tornata a parlare della sua esperienza sull'Isola, non risparmiando alcuni giudizi ai suoi ex compagni d'avventura.

Isola, le parole di Guendalina

Guendalina Tavassi, intervistata dall'account Instagram The Pipol, è tornata a parlare della sua esperienza da naufraga all'Isola dei Famosi 2022. La Tavassi ha iniziato commentando chi, secondo lei, sarà il vincitore di questa edizione dell'Isola, dicendo: "Caro Pipol, ascoltami molto bene. Il mio vincitore è ovviamente mio fratello Edoardo. Penso che lui abbia donato a questa Isola un tocco in più di magia, ironia, divertimento, allegria e spensieratezza, oltre a creare tantissime dinamiche all'interno del gioco. Lui, per me, è il vincitore del gioco". L’ex naufraga si è poi definita invece come la vincitrice morale di questa edizione, dicendo che si sente come tale, perché sull’Isola è sempre stata molto sincera e schietta, arrivando anche a scontrarsi con tutti gli altri, forse per il suo essere troppo vera.

Guendalina si dice fiera di essere riuscita a mandare a casa tutti quelli con i quali non andava d’accordo e, per questo motivo, ha detto: "Mi sento un po' la vincitrice di questa Isola 2022". Ovviamente, non poteva mancare, da parte di Guendalina, una frecciatina a qualche suo ex compagno di avventura e, a tal proposito, la Tavassi ha giudicato Laura Maddaloni come la perdente di questa edizione, dicendo: “Il perdente di questa edizione è Laura.

Lei diceva di essere la più forte, ma se lo diceva da sola. Effettivamente lei era la più forte, ma di Playa Sgamada però”.

Nicolas accusa Lory di vittimismo

Se, nel mentre, gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 hanno ripreso le loro vite, in Honduras le polemiche continuano a non placarsi. Durante l'ultima puntata di lunedì 30 maggio 2022, Lory del Santo è finita al televoto e, la naufraga, non l'ha presa bene.

Lory è stata accusata dal gruppo di parlare dietro le spalle e, di rientro dopo la puntata, la compagna di Marco Cuculo ha cercato di spiegare che non era assolutamente vero. Tuttavia, Vaporidis non sembra credere all'innocenza della naufraga e, a tal proposito, ha dichiarato: "È in nomination un'altra volta, penso si stia costruendo l'immagine della vittima del sistema. Ma non lo è".