Lunedì 30 maggio sono partite le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore, la soap opera italiana in onda su Rai 1. Momentaneamente in standby, la fiction daily tornerà a fare compagnia ai telespettatori a settembre 2022. Con il cast tornato a lavorare sul set, iniziano trapelare le prime indiscrezioni su ciò che accadrà ai personaggi della soap. Ci saranno come sempre uscite di scena e inaspettati ritorni. A tal proposito, il 31 maggio si è diffusa in rete una succosa anticipazione. Pare infatti che Cristiano Caccamo fosse sul set, secondo quanto mostrano gli scatti pubblicati sui social.

Come il pubblico ricorderà, l'attore ha vestito i panni di Quinto Reggiani nelle prime due stagioni del paradiso.

Cristiano Caccamo è sul set de Il Paradiso delle signore 7

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 sono iniziate da pochissimi giorni ed è già emersa una clamorosa anticipazione: Quinto Reggiani tornerà. Pare che gli autori abbiano trovato il modo di far riapparire il marito di Anna che, secondo quanto rivelato dalla donna nel corso della sesta stagione, dovrebbe invece essere morto. Un primo indizio era emerso il 30 maggio, quando l'interprete dell'ex Venere Imbriani, Giulia Vecchio, aveva condiviso nelle sue storie degli appunti in cui c'era un riferimento all'ex magazziniere e alla possibilità che fosse vivo.

L'attore Cristiano Caccamo, il 31 maggio, ha postato nelle sue storie Instagram degli scatti che lo ritraevano presso gli studi, in abiti vintage e in posa accanto all'interprete della piccola Irene. Sullo sfondo della foto si vede il cartello della produzione Aurora TV.

Le conseguenze del possibile ritorno di Quinto: il matrimonio con Salvo non sarebbe valido

La presenza di Cristiano Caccamo sul set de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe essere giustificato da due scelte narrative: Quinto, in realtà, non è morto, oppure il personaggio riapparirà in alcuni flashback. Quale delle due avranno scelto gli autori?

Se fosse vera la prima ipotesi, la storyline incentrata su Anna Imbriani si complicherebbe ulteriormente. La prima conseguenza sarebbe di tipo legale, ossia il matrimonio con Salvatore non è valido. La donna, infatti, davanti alla legge risulterebbe ancora sposata con l'ex magazziniere. Inoltre, l'eventuale ritorno di Quinto porterebbe scompiglio nella vita dei novelli sposi Amato.

Chi era Quinto e come ha conosciuto Anna nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprire quale espediente avranno usato gli sceneggiatori per riportare Quinto Reggiani nella soap, è utile fare un recap delle vicende incentrate sul personaggio nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore.

Come gli storici fan della fiction ricorderanno, Quinto veniva dallo stesso paese di Anna. Essendo da sempre innamorato di lei, l'aveva seguita a Milano dove lei aveva iniziato a lavorare come commessa del grande magazzino. Per starle vicino il giovane si era fatto assumere come magazziniere del Paradiso, mentre la Venere aveva iniziato una relazione con Massimo Riva. Rimasta incinta di quest'ultimo, aveva troncato il rapporto dopo aver scoperto che l'uomo era sposato. Quinto aveva iniziato a starle vicino e lei aveva finito per innamorarsi di lui. Successivamente alla nascita di Irene, e dopo aver compreso le intenzioni di Riva (prendere la bambina e crescerla con la moglie), i due avevano deciso di fuggire da Milano.