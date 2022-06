Il Grande Fratello Vip 2022 tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva del Biscione. L'appuntamento è confermato in prime time su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale.

Nuovi concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, per cercare di arrivare a vincere il montepremi finale messo in palio dalla produzione.

E, in queste ore, circolano già i nuovi nomi di chi potrebbe entrare nella casa del GF Vip, tra cui anche l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Riparte l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022: da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022 è confermatissimo nel palinsesto della prossima stagione televisiva del Biscione.

Da metà settembre si riapriranno le porte della casa di Cinecittà e, ancora una volta, Alfonso Signorini sarà il timoniero del reality show.

In queste settimane, gli autori dello show sono alla ricerca dei nuovi concorrenti che si metteranno in gioco al GF Vip e non mancano le indiscrezioni e i retroscena.

Chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip 2022? Spunta l'ex di Belen

Tra i nomi circolati in queste ore, spicca quello di Pamela Prati: la showgirl, dopo un periodo di buio dovuto al chiacchieratissimo caso "Mark Caltagirone", sarebbe pronta a rimettersi in gioco e a varcare di nuovo la soglia della porta rossa del GF Vip, dopo l'esperienza di un po' di anni fa.

La casa del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe accogliere al suo interno anche il giovane Antonino Spinalbese, noto al mondo del gossip per essere l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, nonché padre della sua seconda figlia Luna Marì.

A quanto pare Alfonso Signorini e gli autori del reality show Mediaset lo starebbero corteggiando per cercare di averlo tra i "Vipponi" di questa settima edizione.

Il giovane hairstylist cederà alle richieste del conduttore oppure rifiuterà l'invito? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Gigliola Cinquetti in lizza per il nuovo Grande Fratello Vip 7

Tra i nomi dei nuovi papabili concorrenti di questa edizione, in onda da settembre in poi su Canale 5, spicca anche quello di Gigliola Cinquetti.

La cantante italiana, reduce dal successo ottenuto all'Eurovision Song Contest, potrebbe entrare a far parte del nuovo cast di concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e mettersi così alla prova in una esperienza del tutto inedita, come ha fatto Katia Ricciarelli nella passata edizione.

Un altro nome che circola con insistenza in merito ai nuovi concorrenti del GF Vip, è quello dell'influencer Asia Gianese, seguitissima sui vari profili social.