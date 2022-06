La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è terminata venerdì 29 aprile e nella mattinata di lunedì 30 maggio sono iniziate le riprese delle nuove puntate. Nella giornata del primo ciack, Giulia Vecchio, che interpreta Anna Imbriani, ha condiviso un breve filmato nelle sue storie Instagram, con qualche appunto sulle scene del suo personaggio. A tal proposito, in base alle note sull'agenda dell'attrice, Irene cadrà dalla bicicletta e Anna dovrà correre da lei. Nel frattempo, sempre fra le scritte sul diario di Giulia, è emerso che Quinto Reggiani potrebbe essere vivo.

Il Paradiso delle signore 7: Anna divisa fra il lavoro e sua figlia Irene

Si preannunceranno tempi difficili per Anna. Subito dopo le nozze, infatti, l'ex Venere de Il Paradiso delle Signore si troverà a fare i conti con la sua nuova vita di moglie. Il matrimonio fra Salvatore e Imbriani è stato celebrato al termine della sesta stagione della fiction di Rai 1, in concomitanza con la partenza di Beatrice. Nelle nuove puntate della soap, pertanto, Anna si troverà a sentire la mancanza della cognata di Vittorio, sia come amica, sia come contabile e avrà molto lavoro da svolgere. Inoltre, la nuora di Agnese dovrà anche aiutare suo marito alla Caffetteria. Nel frattempo, Anna dovrà anche prendersi cura di sua figlia Irene e avrà molte preoccupazioni.

Il Paradiso delle signore 7, nuove puntate: Irene cade dalla bicicletta

Irene ha accettato la scelta di vivere a Milano con sua mamma e Salvatore e si è affezionata molto ad Agnese, Armando e alla famiglia Amato. Giulia Vecchio ha condiviso sul suo profilo social un video con alcuni appunti su quello che succederà alla bambina nelle nuove puntate.

A tal proposito, l'interprete di Anna ha scritto sulla sua agenda una nota, riguardo a un episodio che avverrà nella settima stagione de Il Paradiso delle signore: ''La bambina è caduta dalla bicicletta''. Cosa succederà alla piccola? Sarà in pericolo di vita o si tratterà soltanto di qualche graffio? Al momento è presto per dirlo.

Il Paradiso delle signore 7, prossime puntate: Anna corre da Irene

Inoltre, con chi sarà in quel momento la figlia di Massimo Riva? In base agli appunti di Giulia Vecchio, Anna scoprirà della caduta di sua figlia quando sarà in Caffetteria con Armando e Salvatore. La piccola Irene, pertanto, con chi andrà a fare un giro in bicicletta? Con Agnese? Con i nonni? Al momento, è presto per sapere cosa avverrà nei nuovi episodi. L'unica cosa certa, attualmente, è che Cristiano Caccamo è tornato sul set, per ricoprire il ruolo di Quinto Reggiani. Come verrà giustificato il ritorno del primo marito di Anna? Si tratterà di un flashback, oppure sarà vivo? Giulia Vecchio, nei suoi appunti, ha messo un punto di domanda di fianco alla possibilità che il personaggio dell'ex magazziniere sia vivo. Non resta che attendere qualche dettaglio in più cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.