Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena e novità. Infatti, nei prossimi episodi della soap partenopea, i telespettatori di Rai 3 potranno vedere alcune scene girate a Procida. Nelle scorse settimane, infatti, alcuni attori sono andati nell'isola campana, per prendere parte alle riprese. In una recente intervista, Nina Soldano, che interpreta il ruolo di Marina, ha rivelato dettagli su quanto accadrà prossimamente sul piccolo schermo, rivelando che Giordano incontrerà un turista francese, di nome Arnaud Leroy e sarà combattuta fra l'affascinante straniero e Roberto Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni prossime puntate: Marina va a Procida e conosce Arnaud Leory

In base alle indiscrezioni trapelate in rete, Marina, Roberto e Lara andranno in trasferta a Procida. I tre protagonisti di Un posto al sole si concederanno qualche giorno lontano da Napoli. Giordano proverà a fare smart working dall'isola campana e, mentre si dividerà fra lavoro e relax, incontrerà un misterioso turista francese. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, l'affascinante cinquantenne si chiamerà Arnaud Leory. Cosa accadrà fra l'imprenditrice e la nuova conoscenza? Scoccherà la scintilla?

Un posto al sole, Nina Soldano anticipa un triangolo fra Marina, Roberto Ferri e Arnaud Leory

A fare chiarezza ci ha pensato Nina Soldano che, in una recente intervista, ha rivelato che l'ex moglie di Roberto Ferri verrà insidiata da un misterioso turista francese.

A tal proposito, l'interprete di Giordano ha rivelato: ''È un cinquantenne stupendo, un po' più giovane di Marina''. Inoltre, l'attrice di Marina ha affermato: ''Assisteremo a un triangolo che, onestamente, mi ha un po' turbata''. Cosa significheranno queste parole? La mamma di Elena vivrà un amore passionale con Arnaud Leory?

Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena perché, se da un lato l'imprenditrice inizierà una nuova conoscenza con l'affascinante straniero, dall'altro lato, ci sarà Roberto Ferri.

Un posto al sole, prossime puntate: Roberto Ferri va a trovare Marina

Roberto, infatti, non starà con le mani in mano e vorrà andare a trovare Marina.

Infatti, l'ex marito di Giordano si recherà a Procida, per accertarsi che la permanenza dell'imprenditrice sull'isola campana proceda serena. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, anche Martinelli farà compagnia alla sua acerrima nemica, durante la permanenza lontano da Napoli. Come si intrecceranno, pertanto, le storyline dei quattro personaggi? Roberto continuerà a provare a riaccendere la fiamma con la sua ex moglie o dovrà rassegnarsi a causa di Arnaud Leory? Lara metterà i bastoni fra le ruote a Marina? Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 3.