Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Un altro domani', interpretata fra gli altri da Amparo Pinero (Carmen), Ivan Mendes (Kiros), Laura Ledesma (Julia), Oliver Ruano (Tirso), Silvia Acosta (Patricia), Iago Garcia (Ventura de Guavara), Elena Gallardo (Alicia) e Aida de la Cruz (Elena Prieto). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 giugno 2022, su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Julia di trasferirsi fuori Madrid, sull'incontro di quest'ultima con Elena, sul ritrovamento dei diari di Carmen e sulle difficolta di quest'ultima ad ambientarsi in Guinea.

Giulia legge il diario di Carmen

Le anticipazioni di 'Un altro domani' ci segnalano che Julia sarà sul punto di convolare a giuste nozze quando una notizia sconcertante scuoterà la sua vita. A pochi giorni dal matrimonio, infatti, la giovane dovrà trasferirsi in un paese nei pressi di Madrid, nella dimora di una donna con cui lei scoprirà di avere un legame particolare, Carmen. Quest'ultima è una ragazza scappata anni addietro dalla Guinea spagnola a seguito di un triste avvenimento che sconvolse la sua vita. All'epoca, Carmen si era stabilita nel paese africano per rivedere uno dei suoi genitori, trascorrendo il tempo fra la scrittura dei suoi diari e vivendo un amore molto passionale con un abitante del luogo.

Julia deciderà di trascorrere qualche giorno da sola nella casa lasciatele dal suo nuovo padre Carlos. Lì, verrà accolta in maniera molto calorosa dalla vicina Elena che l'aiuterà insieme alla figlia a rimettere in ordine la casa. Non tutti però accetteranno la presenza della giovane in paese, infatti, qualcuno scaglierà una pietra contro una finestra.

Grazie a questo, Julia scoprirà il diario di Carmen e inizierà a leggerlo, scoprendo che la giovane raggiunse l'Africa per incontrare il padre, proprietario di una segheria in Guinea.

Diana mente a Julia

In Africa, Carmen rimarrà subito affascinata dalle tradizioni locali, sentendosi soffocata dalle rigide regole della comunità spagnola che vive sul posto.

Inoltre, la giovane rimarrà molto infastidita dai soprusi di cui saranno vittima gli africani. Per questo motivo, il giorno dopo il suo arrivo Carmen sparirà.

Julia continuerà a cercare notizie sulla vita di Carlos, chiedendo informazioni anche a Diana. Più tardi, la giovane capirà che forse la madre non le ha detto tutta la verità. Grazie ad Elena, Julia scoprirà alcuni particolari di Carlos che Diana non le aveva raccontato. Nel frattempo, la giovane inizierà a confidarsi con Oscar per poi rimanere esterrefatta nello scoprire l'esistenza di due passaporti con la foto di Carmen. Nel passato, Carmen deciderà di non presentarsi alla festa organizzata in suo onore per recarsi ad una festa africana.

Agostina si renderà conto dell'assenza della giovane e manderà Kiros a cercarla.

Giorni nostri, Julia parteciperà alla festa d'addio al nubilato con Tirso, finendo per svegliarsi tardi il giorno del suo matrimonio. Con l'avvicinarsi dell'inizio della cerimonia, la giovane inizierà a sentire che qualcosa non va. In Guinea, Carmen farà scoppiare uno scandalo quando difenderà pubblicamente Enoa, facendo saltare un importante contratto al padre. Dopo essersi resa conto che Francisco è molto arrabbiato, Carmen deciderà di scusarsi.