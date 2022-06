Ci sarebbero già lavori in corso per la prossima edizione di Uomini e donne. Le ultime indiscrezioni che stanno circolando sul cast 2022/2023 del dating-show, fanno sapere che pochi protagonisti del Trono Over sarebbero già certi del ritorno in studio a settembre: tra loro, spicca la "regina" del format Ida Platano. Un po' a sorpresa, si dice che Riccardo Guarnieri potrebbe essere lasciato fuori soprattutto a causa dei gossip che lo vorrebbero legato ad una ragazza esterna al programma.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Quanti e quali protagonisti di Uomini e Donne torneranno a settembre?

I fan del programma se lo stanno chiedendo da giorni, e in queste ore alcuni blog hanno provato a rispondere proponendo l'elenco ufficioso di dame e cavalieri del Trono Over 2022/2023.

La trasmissione condotta da Maria De Filippi, ripartirà quasi certamente da Ida Platano: la parrucchiera ha monopolizzato la precedente stagione con i suoi amori tormentati, per poi diventare regina indiscussa quando l'ex Riccardo Guarnieri è rientrato nel parterre per cercare l'amore.

Se durante l'estate non dovesse incontrare l'anima gemella, è molto probabile che la bresciana tornerà agli Elios per partecipare alle registrazioni che saranno trasmesse in tv tra circa tre mesi.

La donna ha chiuso definitivamente col pugliese soltanto poche settimane fa, quindi al momento sta metabolizzando l'ennesima delusione d'amore e ha tempo fino a settembre per riaprire il cuore a nuove conoscenze.

I personaggi di Uomini e Donne pronti a tornare

Il Trono Over dell'edizione 2022/2023 dovrebbe ripartire anche da un altro storico protagonista, un cavaliere che da oltre 5 anni è alla ricerca dell'anima gemella davanti alle telecamere.

Salvo colpi di scena, Armando Incarnato dovrebbe tornare nel cast di Uomini e Donne dopo la pausa estiva.

Sebbene non sia tra i personaggi più amati dal pubblico, la redazione del dating-show non sembra intenzionata a rinunciare al napoletano soprattutto per le tante dinamiche che crea con i suoi interventi in studio.

Dopo mesi di chiacchiere, potrebbe essersi risolto il "mistero" sul futuro di Gemma Galgani nel programma. Anche se tante riviste hanno ipotizzato un addio definitivo della torinese, pare che la sua conferma anche nella prossima stagione sia solo una formalità.

A dispetto delle voci che volevano la 72enne tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, sembra proprio che anche quest'anno siederà nel parterre di U&D anche se rischia di essere ancora messa in ombra dall'amica Ida.

I volti di Uomini e Donne in bilico

Tra i personaggi che sarebbero in forse per la prossima edizione di Uomini e Donne, a sorpresa figura Riccardo Guarnieri.

Anche se ha contribuito al successo della stagione 2021/2022, il pugliese potrebbe non partecipare alle nuove puntate per ragioni sentimentali. Sono settimane che sul web circolano le foto del cavaliere in compagnia di quella che sarebbe la sua ultima fiamma, una ragazza mora con la quale è stato avvistato più volte in atteggiamenti affettuosi.

Se avesse realmente trovato l'amore lontano dalle telecamere, è improbabile che l'ex di Ida torni nel programma dopo le vacanze.

Tra gli altri protagonisti del cast che non avrebbero la certezza di partecipare alle registrazioni che inizieranno a fine agosto, spiccano: Biagio Di Maro, Catia Franchi, Alessandro Vicinanza e Fabio Nova.

Per quanto riguarda Pinuccia e Alessandro, si dice che Maria De Filippi sarebbe favorevole al loro rientro in studio dopo l'estate per raccontare se l'amicizia che li lega si è evoluta in qualcosa di più oppure è rimasta tale.