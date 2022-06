Il Paradiso delle signore 7 tornerà in onda da settembre per la stagione 2022/2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta, le quali potrebbero essere ricche di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis su quello che potrebbe essere uno dei ritorni eclatanti di questa nuova stagione. Parliamo di Marta Guarnieri, la figlia del commendatore Umberto, la quale potrebbe rimettere piede in città dopo un lungo periodo di assenza, per cercare di salvare suo padre dalle insidie della contessa Adelaide.

Marta potrebbe ritornare nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Marta Guarnieri è uscita di scena dal cast de Il Paradiso delle Signore dopo che scelse di chiudere il suo matrimonio con Vittorio Conti e intraprendere un nuovo percorso di vita in America.

Da quel momento in poi, Marta non ha dato più sue notizie, confermando di fatto la scelta di mettere la parola fine alla sua relazione con Vittorio.

Un momento non facile per il proprietario del celebre grande magazzino interpretato da Alessandro Tersigni e, proprio l'attore in una recente intervista, non ha escluso a priori un possibile ritorno in scena di Marta Guarnieri.

Ecco allora che nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Marta potrebbe rimettere piede in città dopo un lungo periodo di assenza e per fare i conti con una situazione decisamente ostica che riguarda suo padre Umberto.

Umberto nel mirino della contessa Adelaide ne Il Paradiso 7

Il commendatore, dopo aver perso le quote del negozio finite nelle mani della contessa Adelaide, ha scelto di intraprendere una relazione d'amore stabile con la giovane Flora Ravasi, diventata a tutti gli effetti la sua nuova compagna di vita.

Un colpo di scena inaspettato per la contessa che, nel corso della settima stagione, porterà avanti un piano vendicativo nei confronti di Umberto.

Il commendatore, infatti, finirà nelle grinfie della perfida Adelaide e dovrà fare i conti con quelli che saranno i "colpi bassi" che la contessa preparerà.

Marta ritorna per salvare suo padre ne Il Paradiso delle signore 2022/2023?

La situazione potrebbe mettersi davvero male per Umberto, visto che la contessa è una donna di grande potere e potrebbe anche ridurlo in rovina.

Ecco allora che, l'unica persona che potrebbe salvare suo padre è proprio sua figlia Marta. La ragazza, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la zia Adelaide, potrebbe rimettere piede in città e salvare così suo padre, provando a far ragionare la contessa.

Nel caso in cui questo ritorno dovesse concretizzarsi, bisognerà capire anche come Marta si comporterà con Vittorio Conti, dopo che decise di lasciarlo.