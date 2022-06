Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? La redazione del programma di Maria De Filippi è al lavoro con la fase dei casting che porteranno alla scelta dei prossimi protagonisti che, da settembre, si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

In queste settimane, però, non sono mancate le indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti in carica e tra i nomi dei 5 in lizza, spiccano anche quelli di Federica Aversano e Lilli Pugliese, ben noti agli spettatori che hanno seguito la passata edizione del dating show di Canale 5.

Federica Aversano tra i 5 tronisti in lizza per Uomini e donne 2022/2023

Tra i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023 potrebbe esserci il debutto della giovane Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Dopo essersi confrontata con il "no" del tronista ligure, ecco che la giovane Federica potrebbe avere una seconda chance e quindi rimettersi in gioco per cercare di trovare davvero il principe azzurro.

Un percorso che potrebbe non essere facile per Federica, dato che la ragazza è già mamma di un bambino e questo potrebbe essere un "ostacolo" per i papabili futuri corteggiatori.

La nipote di Gemma debutta come nuova tronista a U&D?

E poi ancora nella lista dei 5 concorrenti in lizza per la prossima stagione del programma Mediaset, spicca anche il nome di Lilli Pugliese, anche lei ex pretendente di Luca Salatino nella scorsa edizione del dating show.

Nella rosa dei 5 tronisti in lizza per Uomini e donne 2022/23 spicca anche il nome di Carola: in questo caso si tratterebbe di un vero e proprio debutto nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Carola è la nipote di Gemma Galgani e ha conquistato i fan social del programma dopo che sua zia ha pubblicato uno scatto su Instagram.

Da qui si sono diffuse voci legate ad un possibile approdo di Carola nel cast della prossima edizione del programma di Canale 5, dove quasi sicuramente potrebbe ritrovarsi in studio anche sua zia Gemma, riconfermata nel parterre del trono over.

Chi c'è nella lista dei 5 tronisti in lizza per Uomini e donne

Le porte di Uomini e donne, dal prossimo settembre, potrebbero tornare ad aprirsi anche per Andrea Della Cioppa, anche lui ex corteggiatore della passata stagione, dove si mise in gioco per cercare di conquistare il cuore di Veronica Rimondi.

In questi giorni, sui social, Andrea ha smentito le voci legate ad un presunto flirt in corso con Lilli Pugliese e in una recente intervista, non ha nascosto che gli farebbe piacere poter debuttare come nuovo tronista.

Maria De Filippi sceglierà tra questi 5 candidati i "fatidici tre" che saliranno sul trono a settembre? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.