La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a partire dal prossimo settembre, sempre nella stessa fascia oraria. Nel corso della puntata conclusiva della soap, Gloria, per proteggere sua figlia dalle angherie di Gemma, ha deciso di costituirsi, tornando ad essere legalmente la moglie di Ezio. Quest'ultimo, dunque, non risulterà più vedovo, dato che la sua coniuge è viva. Nei nuovi episodi, a questo punto, Colombo non potrà più sposarsi con Veronica, e nemmeno vivere con lei, dato che potrebbe andare incontro ad un'accusa di concubinaggio.

Il Paradiso delle Signore: Gloria si è costituita, Ezio non è vedovo

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha dato ampio spazio alle vicende della signorina Moreau. La donna ha un passato molto burrascoso, che ha procurato dolore in primis a lei, ma anche ai suoi cari. A causa di un'accusa ingiusta quanto infamante, Gloria è stata costretta a scappare, per evitare di trascinare i suoi familiari in una condizione di discriminazione. Tuttavia, separarsi dal marito, e soprattutto da sua figlia Stefania è stato straziante. Ezio, disperato per la fuga della moglie, ha preferito dire a sua figlia che la mamma era morta, forse per non farla sentire abbandonata. Nel corso degli episodi della sesta stagione, Ezio e Gloria si sono rivisti, e dopo gli attriti iniziali, sono riusciti a ricostruire un rapporto, dal quale traspare l'affetto e la stima reciproca.

Nel finale di stagione, però, Moreau ha scelto di costituirsi, per liberare sua figlia dal ricatto della sorellastra. Dunque, alla luce di questo gesto di Gloria, quest'ultima è tornata ad essere la signora Colombo, dato che non risulta morta come in precedenza avevano voluto far credere. Occorre, difatti, ricordare che Ezio, per contrarre nuove nozze con Veronica, aveva deciso di far dichiarare morta la madre di sua figlia, chiedendo a zia Ernesta di testimoniare il falso.

Il Paradiso 7: Ezio non potrà più vivere con Veronica

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore vedrà la vita di Veronica scombussolata. La donna, convivente di Ezio, sogna di sposarlo, in modo da avere una seconda possibilità di felicità. Tuttavia, se la signora Zanatta è vedova, lo stesso non si può dire di Colombo che, con la deposizione spontanea di Gloria, è tornato ad essere legalmente coniugato con la madre di sua figlia.

Dunque il sogno d'amore di Veronica andrà a scontrarsi con una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato. La coppia, inoltre, non potrà nemmeno più vivere insieme, dato che negli anni '60 la convivenza era perseguibile penalmente, oltre che osteggiata dal punto di vista sociale.