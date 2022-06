Durante il daytime del 3 giugno 2022 dell'Isola dei Famosi, si è assistito a una Carmen Di Pietro piuttosto stizzita con alcuni naufraghi, in particolare con Luca Daffré ed Estefania Bernal. I due, infatti, sono stati rimproverati dalla soubrette lucana, poiché si sono distratti e hanno rovesciato una pentola di riso. Nonostante il dispiacere e le scuse di Bernal e Daffré, la naufraga Carmen è apparsa irremovibile e ha continuato ad affermare di non volerli più in cucina. La madre di Alessandro Iannoni inoltre ha spiegato di non tollerare tali avvenimenti, perché non ci sarebbe abbastanza cibo per tutti sull'isola.

Il rimprovero di Di Pietro a Estefania e Luca Daffré

"Chi cucina deve controllare il fuoco e tutta la situazione. Tutta la gente deve andare via" ha sbottato Carmen Di Pietro appena si è accorta dell'incidente della pentola rovesciata. "Il fuoco sotto non lo avevo controllato" ha ammesso la modella Estefania Bernal, rispondendo alla soubrette classe 1965. "Mi è dispiaciuto tantissimo quando si è girata la pentola. Non è tanto quello che è caduto, però, un chicco in meno è già tantissimo per noi" ha poi continuato la naufraga argentina senza nascondere il suo rammarico. "Domani andiamo io e Mercedesz, punto. Non vogliamo nessuno vicino" ha esclamato Di Pietro con decisione riguardo alla gestione della cucina.

"Sono cose che capitano" ha replicato il naufrago Luca Daffré. "Sì, però, non deve capitare, Luca. C'è già poco riso, se ne abbiamo buttata un'altra coppa che cosa mangiamo oggi?" ha ribattuto la showgirl infastidita. "Sono molto amareggiato, ho chiesto scusa e ho pensato subito 'oddio adesso mi ammazzano tutti'" si è confidato Daffré.

"Troppi galli e troppe galline in cucina non vanno bene. Chi si mette a fare chicchirichì e chi coccodè, diventa un pollaio" ha infine continuato a sbottare Di Pietro.

Carmen Di Pietro infastidita dalla pigrizia di Auletto

Oltre a Luca Daffré ed Estefania Bernal, Carmen Di Pietro ha avuto da ridire anche su Gennaro Auletto, perché non si impegnerebbe abbastanza per collaborare con gli altri naufraghi a procacciare il cibo sull'Isola dei famosi.

"Hai vent'anni e devo andare io a pescare? Sei arrivato da pochissimo e dovresti avere la forza e la volontà di fare, te ne faccio rendere conto io. Non ti preoccupare" ha sbottato la soubrette lucana, lanciando una dura frecciata al modello campano. "Pure tu che prendi un pesce, guarda in quanti siamo. Ci vogliono due, tre ore sullo scoglio" ha poi ribattuto Auletto a Di Pietro. "Finalmente, ti sei alzato" ha continuato la naufraga, punzecchiando l'indossatore partenopeo.