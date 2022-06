Le anticipazioni di Brave and Beautiful relative alle puntate in onda dal 6 al 10 giugno, svelano che Riza riuscirà ad evadere dal carcere in tempi record. L'uomo infatti, poco dopo essere stato arrestato per l'omicidio di Adalet, riuscirà a scappare con l'aiuto di Turan. A questo punto, Cesur e Suhan saranno in pericolo, visto che Riza vorrà vendicarsi di loro per averlo fatto finire in prigione. Il procuratore quindi, metterà sotto scorta i due innamorati.

Tashin rischia di morire, Cesur lo salva: Spoiler Brave and Beautiful

Le puntate di Brave and Beautiful in onda sino al 10 giugno 2022, saranno ricche di accadimenti.

Cahide rivelerà a Reyhan che è stato Tashin ad uccidere il marito Salih. La donna, accecata dalla rabbia, andrà a casa Korludag per affrontare l'uomo e lo accoltellerà. Tashin nel cadere, sbatterà violentemente la testa a terra. Sarà Hulya a soccorrerlo e chiamare i soccorsi. Trasportato in ospedale, le sue condizioni saranno gravi. Tashin rischierà la vita. Per salvarlo, bisognerà sottoporlo ad una delicata operazione e servirà una trasfusione di sangue. L'unico ad essere compatibile con il suo gruppo sanguigno sarà Cesur Alemdaroğlu, il quale si offrirà di donare il suo sangue. Ironia della sorte, sarà proprio Cesur a salvare la vita del suo peggior nemico.

Riza in trappola, viene arrestato per l'omicidio di Adalet

Quando si risveglierà dall'operazione, Tashin avrà perso la memoria. Il padre di Suhan non ricorderà gli ultimi quattro anni di vita e questo renderà le vicende di Brave and Beautiful ancora più intricate. Suhan troverà tra le cose del padre il suo telefono, dove ci saranno molti messaggi di Adalet.

Suhan non saprà che questi messaggi sono stati inviati da Riza e deciderà di consegnare il telefono alla polizia. Il procuratore Serhat interrogherà Riza, il quale ammetterà di averli scritti lui, ma solo per risollevare il morale del cognato. Serhat, così come Cesur e Suhan, sospetteranno che Riza abbia ucciso Adalet, ma non avranno prove per incastrarlo.

Pertanto escogiteranno un piano. Piano che andrà a buon fine, visto che alla fine, Riza condurrà la polizia proprio nel posto in cui ha sotterrato il cadavere della sorella. Scatteranno quindi le manette per Riza, il quale capirà troppo tardi di essere finito in trappola.

Riza evade di prigione, Suhan e Cesur sotto scorta

Nel corso delle nuove puntate della soap tv turca, Riza non resterà dietro le sbarre per lungo tempo. L'uomo, vorrà vendicarsi di Cesur e Suhan per la trappola che gli hanno teso. Accecato dall'odio e con l'aiuto di Turan, riuscirà ben presto ad evadere dal carcere. Lo farà con un nuovo spargimento di sangue, visto che sparerà a due guardie carcerarie, uccidendone una e ferendo gravemente l'altra.

Appena saputo dell'evasione di Riza, il procuratore Serhat metterà una scorta fuori dalla casa di Alemdaroğlu. La polizia sarà certa che il pericoloso Riza voglia vendicarsi di Cesur e non avrà tutti i torti. Questo e molto altro nelle nuove puntate di Brave and Beautiful, in onda dal 6 al 10 giugno su Canale 5.