Continua l'avventura dei naufraghi all'Isola dei Famosi 2022. Lunedì 6 giugno è andata in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del reality show e, complice lo spirito dell'isola, Alessandro ha organizzato uno scherzo a sua mamma Carmen, fingendosi ubriaco. Naturalmente la reazione della Di Pietro non si è fatta attendere e, alla visione di questi video, è andata letteralmente fuori di testa, non nascondendo il disgusto verso l'atteggiamento di suo figlio.

Carmen reagisce ai video di Alessandro

Tutto è avvenuto durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, dove Carmen Di Pietro ha visionato dei video di suo figlio Alessandro Iannoni.

Il ragazzo, complice anche Guendalina Tavassi, ha organizzato dei filmati dove era intento a ballare, divertirsi, bere e baciare ragazze. Dinanzi a queste scene, Carmen è rimasta senza parole e, ad alimentare il rammarico della donna, sono state anche alcune parole del ragazzo, il quale ha dichiarato: "Questi sono solo alcuni dei video caricati sui social". Spiegando poi che altri video, anche più espliciti, non era possibile caricarli sul proprio profilo Instagram, in quanto probabilmente sarebbero stati censurati. Iannoni, il quale si è ritirato per motivi di studio, ha anche detto a sua madre che la mattina studia, mentre la sera esce con la compagnia di Guendalina, la quale gli ha presentato tantissime ragazze.

Carmen, ignara che tutto questo era uno scherzo organizzato dalla produzione dell'Isola, è andata su tutte le furie, dicendo: "Io non lo riconosco! Quello non è il mio Alessandro, questa è tutta colpa di Guendalina. Mamma non approva tutto questo Ale, tu eri uscito per un altro motivo, altrimenti io ti avrei tenuto legato qui sull'isola con me.

Ora prende il vizio di uscire tutte le sere, mi chiedo se è uno scherzo! Sono tutta agitata". Solo poco dopo Ilary ha rivelato alla naufraga che era tutto uno scherzo architettato dalla produzione del programma.

Ascolti Tv isola 22esima puntata

Lunedì 6 giugno è andata in onda su Canale 5 la 22esima puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, nei panni di opinionisti.

La puntata ha visto Lory Del Santo essere prima eliminata da Playa Palapa e poi da Playa Sgamadissima, rientrando dunque definitivamente in Italia; lo sbarco di Soleil e Vera Gemma; le varie prove e tantissime discussioni. Il ventiduesimo appuntamento del reality show ha totalizzato 2.461.000 telespettatori, con uno share pari al 20.5%. Su Rai 1 è invece andata in onda la fiction A Casa Tutti Bene, che ha invece totalizzato uno share pari al 15.8%, con 2.674.000 telespettatori. La prossima puntata dell'Isola andrà in onda lunedì 13 giugno.