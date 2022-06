Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole della puntata di mercoledì 8 giugno 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand e in replica promettono grandi emozioni.

Raffaele è ancora preso di mira da Lello, che non solo lo sta minacciando, ma ha anche messo gli occhi su Ornella e Viola. Il buon Giordano stava per vuotare il sacco con Eugenio, salvo cambiare idea all'ultimo momento virando il discorso sulle vacanze estive che passerà con Viola.

Tuttavia, Nicotera ha intuito che qualcosa non va e crede che Raffaele sia in ansia per Viola e il piccolo Antonio, ma di certo non si immagina come stanno realmente le cose.

Lara, invece, si sta dando da fare per conquistare Cristina, ma Roberto non crede alla sua buona fede, certo che sia solo uno stratagemma per entrare di nuovo nelle sue grazie.

Un Posto al sole episodio 5963 mercoledì 8 giugno 2022

Nella nuova puntata della soap in onda su Rai 3, Roberto non riuscirà più a sopportare le intromissioni di Lara, che si è trasferita nel suo appartamento per portare a termine la gravidanza.

Una illusa Martinelli continuerà a fare leva sulle premure per Cristina, ma dovrà fare ben presto i conti con la dura realtà.

Ebbene sì, perché nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Marina sarà distrutta per Roberto che, dal canto suo, non smette di amarla alla follia.

Raffaele in un vicolo cieco, anticipazioni Un Posto al sole

Le minacce di Lello non lasceranno in pace Raffaele, che non sa più come fare per proteggere la sua famiglia. Nemmeno l'idea di rivolgersi a Nicotera lo ha convinto.

E così, nella puntata di domani mercoledì 8 giugno, Raffaele continuerà a mentire a Ornella e Viola, con l'intento di tenerle lontane dai cattivi propositi di Valsano.

Il povero Giordano si troverà così tra due fuochi. Da una parte avrà il desiderio di alleggerirsi di questo peso gravoso ma dall'altro sa che se parlerebbe i suoi cari avrebbero la peggio.

Upas spoiler, Michele prende una decisione importante

Ci sarà spazio anche per trame più leggere nell'episodio di domani. Jimmy e Cristina saranno sempre più uniti e la loro amicizia sta per trasformarsi in qualcosa di più.

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, Jimmy parteciperà a un pranzo formale che lo metterà piuttosto a disagio e non saprà se seguire i consigli di nonno Renato o di mamma Micaela, all'estremo opposto.

Infine, Michele sarà una svolta inaspettata alla sua vita. Dopo diversi mesi, deciderà di tornare alla radio nella quale lavorava, mettendo da parte le vecchie incomprensioni con Chiara, che l'avevano portato ad abbandonare la sua più grande passione.

Sarà la svolta per Saviani? Non resta che attendere le nuove anticipazioni per scoprirlo.