Le trame di Una vita continuano a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo. Cosa succede nella puntata in onda su Canale 5 domani, mercoledì 8 giugno 2022? L'episodio può essere rivisto anche in replica su Mediaset Infinity.

Valeria è stanca dell'atteggiamento di David, che la opprime e non le lascia nessun margine di libertà. Inoltre, non sa che Genoveva non perde di vista ogni sua mossa, decisa a scoprire tutta la verità sul suo conto.

Nel frattempo, Felipe continua a non stare bene, chiuso tra le quattro mura del suo appartamento in preda a ricordi drammatici di quanto successo e vessato dal male alla gamba che non gli lascia pace.

Nemmeno la presenza di Ramon gli giova, al contrario: ogni suo passo o parola non fa altro che infastidirlo.

Anticipazioni Una vita di mercoledì 8 giugno 2022

Genoveva non smette di tenere sotto controllo Ramon e Felipe, entrambi in pessimo stato dopo l'esplosione che ha raso al suolo il quartierino di Acacias 38.

La tenace Salmeron non li perde di vista, decisa a intervenire al momento giusto. Il marito Aurelio, che di certo non ha sposato per amore, la segue in ogni sua mossa.

Attenzione però, perché nelle prossime puntate di Una vita, ci sarà un colpo di scena. Vedremo infatti Quesada cambiare atteggiamento e tradire nel peggio dei modi la sua consorte.

Valeria si ribella a David, spoiler Una vita

La nuova coppia formata da Valeria e David ha molti segreti da nascondere e i coniugi Quesada lo sanno bene, dato che li osservano da vicino.

Valeria è in realtà sposata con Rodrigo che, per proteggerla, l'ha affidata a David, un uomo che reputa di fiducia e che ha l'obiettivo di tenerla al sicuro.

Tuttavia, David sta diventando davvero asfissiante con la finta moglie, che mal sopporta le sue continue intromissioni e il fatto che le stia sempre appresso.

E così, nella puntata di Una vita che andrà in onda domani su Canale 5, una stanca e provata Valeria deciderà di ribellarsi, inconsapevole del pericolo che sta correndo.

Una vita puntata di mercoledì 8 giugno: Felipe rifiuta ogni aiuto

Nel frattempo, Rodrigo è in apprensione, visto che Valeria non risponde alle sue lettere. L'uomo non sa che il responsabile è Aurelio, che ha pensato bene di intercettare e nascondere tutte le sue missive, geloso della sua presenza nella vita della bella nuova arrivata.

Il malumore di Felipe non accennerà a diminuire e diventerà sempre più problematico occuparsi di lui, che vorrebbe solamente essere lasciato in pace.

A risollevare le sorti dell'avvocato ci penserà Dori: nelle puntate dell'ultima stagione di Una vita, la bella infermiera si metterà d'impegno per far uscire Alvarez Hermoso dal penoso stato depressivo nel quale versa da tempo.