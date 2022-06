Manca sempre meno alla finale dell'Isola dei Famosi prevista per il 27 di giugno ed ormai i naufraghi sono veramente al giro di boa. Questa edizione passerà alla storia come la più lunga del reality e per essere anche una delle più discusse. Nonostante Lory Del Santo sia rientrata da ormai circa 3 settimane in Italia, la sua voglia di parlare delle vicende dell'Isola è ancora molto alta e, di recente, la donna è tornata anche a scagliarsi contro Luca Daffrè.

Le parole di Lory contro Luca

Uscendo dall’Isola dei Famosi, Lory del Santo ha rilasciato una nuova intervista, dove ha sbottato contro il naufrago Luca Daffrè, dicendo: “Senza di lui la mia vita è migliore.

Lui è il più viscido di tutti, un venduto”. La sfogo della regista di The Lady è andato avanti dicendo: ”Un semplice complimento fatto al suo fisico, lui l’ha scambiato per altro dicendo che volevo comprarmelo per non farmi nominare”. Lory ha poi appellato il naufrago come patetico, deprimente e pessimo e che sull’Isola era nominato come lecca- lecca, perchè adulava Nicolas per essere accettato, piegandosi dunque ai più forti. Anche in altre occasioni Lory ha appellato Luca come una pedina del gruppo formato da Carmen e Nicolas, accusando il naufrago di fare tutto ciò che gli veniva detto dal gruppo. La naufraga ha poi parlato anche degli altri naufraghi, in particolar modo di Estefania, Guendalina ed Edoardo, appellandoli come i più falsi, ipocriti e maleducati, sopratutto Guendalina.

Del Santo anche contro gli autori del programma

Da quando ha finito la sua avventura sull'Isola dei Famosi, Lory ha scelto di svelare tutti gli altarini del programma e, in una recente intervista, la donna si è anche scagliata contro gli autori del reality show. La compagna di Marco Cuculo ha rivelato che sull’Isola molte cose sono vere ma che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience e che dunque piuttosto che dare consigli su come migliorarsi, invece gli autori danno consigli del tipo di urlare, litigare e rispondere.

Del Santo ha poi ribadito che sull’Isola spesso accade che venga suggerito di urlare più degli altri e di dire quanto una persona sia malvagia, ma che a lei non piace chiamare falsa una persona senza specificare il motivo. Pare dunque che stando a quanto detto da Lory, all’interno del reality capita spesso che gli autori diano dei suggerimenti per aprire delle nuove diatribe, così da intrattenere il pubblico e creare più ascolti.

Non resta dunque che attendere la finale del programma, che andrà in onda il 27 giugno, per scoprire chi tra Carmen, Nicolas, Nick, Mercedesz e Luca sarà il vincitore di questa edizione più lunga dell'Isola dei Famosi.