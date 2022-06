Dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi, l'ex naufraga Lory Del Santo, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, ha spiegato che gli autori del Reality Show avrebbero, in varie occasioni, consigliato di "urlare e litigare" con i suoi compagni d'avventura in modo da creare dinamiche.

La versione dell'ex naufraga

Il percorso di Lory Del Santo all'Isola dei Famosi è stato caratterizzato da alti e bassi: la 63enne è stata più volte protagonisti di alcuni scontri al vetriolo con i suoi compagni d'avventura. A causa dell'atteggiamento ostile degli altri naufraghi, Del Santo aveva anche messo in dubbio il suo compagno Marco Cucolo poiché non aveva mai preso le sue difese.

In un'intervista radiofonica l'ex naufraga si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sul reality show. Secondo quanto riportato dalla diretta interessata gli autori le avrebbero più volte dato dei consigli: "Se è tutto vero? Diciamo che c'è un indirizzamento che porta ad avere più audience". La 63enne ha spiegato di essere stata consigliata a discutere con gli altri concorrenti: "Urla, litiga e rispondi..."

Lory Del Santo: 'Voglio spiegare tutto'

Lory Del Santo ha rivelato che dal suo punto di vista non ha alcun senso attaccare un compagno d'avventura senza spiegare il motivo. Del Santo ha detto: "Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè "urla, litiga e rispondi".

Ti dicono: "Fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone". Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Non non ti dicono di inventare che uno è falso, però dire: "Tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita", non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo: "Ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito".

Loro mi dicevano: "No, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa". Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto".

La stoccata a Estefania Bernal

Tra gli ex compagni d'avventura con la quale Lory Del Santo non ha particolarmente legato, c'è sicuramente Estefania Bernal.

A Un Giorno da Pecora, la 63enne ha confidato che gli autori l'hanno più volte invitata a dire tutto ciò che pensava alla modella sudamericana in modo da creare discussioni.

Come spiegato dalla showgirl, il soprannome di "Estefalsia" non è stato inventato da lei ma da altre persone presenti all'Isola dei Famosi. Tra gli altri appellativi, Bernal sarebbe stata soprannominata anche "mentirosa".

Secondo Del Santo, i naufraghi hanno innescato numerosi botta e risposta con lei solo ed esclusivamente perché avrebbero seguito i consigli ricevuti dagli autori: "Mi urlavano che sono falsa e che parlo male". L'ex naufraga, però, ha ribadito che non esiste un video sul web in cui venga confermato quanto riferito sul suo conto.