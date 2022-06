In Una vita i rapporti tra Aurelio Quesada e la moglie Genoveva Salmeron saranno sempre più tesi. Tutto precipiterà nel momento in cui Aurelio verrà a sapere che la moglie è coinvolta nella morte di Natalia, avvenuta cinque anni prima. Non solo, nelle puntate in onda dal 26 giugno al 2 luglio, i telespettatori vedranno che Genoveva riuscirà a scoprire la verità su David e Valeria e questo irriterà ancor di più Quesada.

Aurelio scopre la verità sulla morte di Natalia: spoiler Una vita al 2 luglio

Le trame di Una vita in onda sino al prossimo 2 luglio, vedranno al centro delle vicende ancora Aurelio e Genoveva.

Da tempo, i fan della soap iberica, hanno notato che il loro matrimonio non è frutto dell'amore, ma è più un contratto di affari. Ebbene, nelle nuove puntate trasmesse su Canale 5, il loro rapporto sarà sempre più teso, tanto che Aurelio arriverà a minacciare di uccidere la sua stessa moglie. Tutto avverrà nel momento in cui Quesada riceverà la visita di un cappellano del carcere, il quale gli riferirà una confidenza fattagli da una detenuta in punto di morte e che riguarderà la morte di Natalia. Come noto, la sorella di Aurelio, perse la vita in prigione cinque anni prima, proprio nei giorni del famoso attentato anarchico.

Aurelio sconvolto: è Genoveva la responsabile della morte di Natalia

Aurelio verrà a sapere che la sorella non si sarà suicidata, come si era creduto sino a quel momento.

Quesada scoprirà che sarà stata Genoveva ad ordinare la morte di Natalia. Ovviamente questa notizia lo sconvolgerà e sarà talmente furioso da pensare di uccidere la moglie. Nel frattempo, Ignacio chiederà a Dori di mostrargli il suo diploma da infermiera. Il nipote di Bellita noterà subito che mancherà un timbro e avrà il sospetto che la donna non sia un'infermiera.

Pertanto, chiederà a Lolita di indagare. La bottegaia si rivolgerà all'amica Marina e si intuirà subito che Dori starà nascondendo qualcosa e che non sarà chi dice di essere.

Genoveva scopre la verità su David e Valeria, Aurelio minaccia la moglie

Sempre scorrendo le anticipazioni relative alle nuove puntate di Una vita, si viene a sapere che Genoveva riuscirà a scoprire la verità su David e Valeria.

La moglie di Aurelio, sarà pronta a sfruttare la preziosa informazione e per prima cosa, minaccerà David. In seguito gli proporrà un accordo, che David rifiuterà. Salmeron allora cercherà di convincere Aurelio a coinvolgerla di più nei suoi affari, ma il marito non ne vorrà sapere e sarà sempre più irritato con lei. Fidel invece, rivelerà a Lolita di essere un funzionario di polizia, ma le chiederà di non dire nulla a Ramon, almeno per il momento. Genoveva continuerà ad incalzare Aurelio, il quale perderà la pazienza e arriverà a minacciarla. Se non la smetterà la toglierà di mezzo. Intanto ad Acacias arriverà Pascual, il figlio della proprietaria de Il Nuovo Secolo. Questo e molto altro accadrà nelle puntate di Una vita in onda dal 26 giugno al 2 luglio su Canale 5. L'appuntamento è come sempre alle 14:10.