Continua l'avventura dei naufraghi sull'Isola dei Famosi e manca sempre meno alla finale prevista per il prossimo 27 giugno. Intanto, nella nuova puntata prevista per lunedì 13 giugno Lory Del Santo farà il suo ingresso in studio dopo essere eliminata nella scorsa puntata.

Prima di tornare in Italia dall’Honduras, intanto, Lory ha risposto ad alcune domande sul profilo ufficiale Instagram dell'Isola dei Famosi, parlando anche del suo amore con Marco Cucolo.

Le parole di Lory sugli ex naufraghi e su Marco

Lory Del Santo ha partecipato all'Isola dei Famosi per la seconda volta a distanza di anni dall’occasione precedente: questo principalmente per ripetere tale esperienza di naufraga in compagnia di Marco Cucolo, il suo giovane fidanzato, con il quale ha una storia d’amore che dura ormai da nove anni.

A differenza dalla sua prima partecipazione al reality, questa volta Lory non è riuscita a vincere: il suo percorso è stato molto tortuoso, tanto da dover affrontare tanti televoti e facendo la spola tra Playa Palapa a Playa Sgamada, pur salvandosi diverse volte.

Dopo che Del Santo è stata eliminata, come da prassi, il profilo ufficiale Instagram dell'isola dei Famosi ha chiesto all'ex naufraga di rispondere ad alcune domande dei telespettatori. A Lory è stato chiesto in particolare del suo rapporto con Marco Cucolo, con il quale ci sono state anche alcune incomprensioni. A tal proposito l’ex concorrente ha risposto: “Il mio amore con Marco è vero e dura da 9 anni, ma penso che l'Isola lo abbia un po' condizionato”.

La donna ha poi parlato della proprio esperienza, affermando che quasi tutto il gruppo la avrebbe presa di mira, forse reputandola una donna forte e cercando quindi in tutti i modi di eliminarla.

A Lory è stato anche chiesto quale naufrago non vorrebbe vincitore di questa edizione e a tal proposito ha dichiarato: “Non vorrei vincesse Nicolas Vaporidis, perchè è stato il personaggio più becero dall'inizio del programma”.

Infine Del Santo ha anche paragonato la sue due diverse esperienze nel reality: “Ho affrontato quest'Isola come fosse la mia prima volta. Non ricordo nemmeno bene la mia prima Isola perchè quando cambiano le persone, cambia tutto”.

Il ritiro di Marco Cucolo

Marco Cucolo è stato uno dei naufraghi più bizzarri dell'Isola dei Famosi 2022.

Un concorrente apparentemente timido ma con tanta voglia di darsi da fare per il gruppo e anche per Lory Del Santo. Tuttavia, suscitando l'amarezza dei suoi compagni di avventura, alcuni giorni fa Marco è stato trasportato in infermeria: dopo le prime cure, Marco è stato costretto ad abbandonare definitivamente il programma.

Secondo quanto emerso, il vero motivo che avrebbe portato Cucolo a ritirarsi dal gioco sarebbe stato un problema di salute e non sarebbe legato all’eliminazione di Lory. Anche Cucolo potrebbe entrare in studio lunedì 13 giugno insieme a Del Santo.