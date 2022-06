L'appuntamento con Sei sorelle prosegue su Rai 1 e, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci sarà spazio per un lutto che devasterà per sempre la vita di Celia.

La donna, infatti, si ritroverà a dover dire addio a una delle persone più importanti della sua vita e questo per lei porterà all'inizio di un periodo decisamente doloroso e difficile da superare.

La drammatica morte di Aurora: anticipazioni Sei Sorelle nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Sei Sorelle in onda prossimamente anche su Rai 1, rivelano che Aurora si ritroverà a fare i conti con una brutta malattia.

La donna, infatti, si ammalerà di colera e le sue condizioni di salute desteranno non poche preoccupazioni.

Un duro colpo in primis per Celia, con la quale Aurora ha stretto un rapporto sentimentale molto forte. La situazione, infatti, assumerà una piega del tutto inaspettata nel momento in cui le condizioni di salute di Aurora precipiteranno.

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Sei Sorelle rivelano che la donna non ce la farà a sopravvivere al colera e perderà la vita.

Celia devastata per la morte di Aurora: anticipazioni Sei Sorelle

Celia sarà a dir poco devastata e distrutta dal dolore per la perdita della sua amata, anche se le verrà impedito di poterle dare un ultimo saluto.

Di conseguenza, Celia si ritroverà a salutare per l'ultima volta Aurora al cimitero: una scena particolarmente straziante e dolorosa, durante la quale non potrà fare altro che lasciarsi andare alle lacrime, disperata per questa dolorosa perdita che segnerà per sempre la sua esistenza.

L'ultimo saluto di Celia per la sua amata Aurora: anticipazioni Sei Sorelle

"Arrivederci amore mio", sono queste le parole che Celia sussurrerà al cimitero davanti alla bara della sua amata Aurora, che si prepara a salutare per sempre.

Anche nei giorni successivi, Celia non riuscirà a riprendersi da questo immenso dolore che l'ha colpita.

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Sei Sorelle rivelano che la donna potrà contare sul sostegno e sull'appoggio di Bruna.

Quest'ultima, infatti, vedendo Celia così affranta e devastata per la morte di Aurora, cercherà in tutti i modi di tirarle su il morale e la inviterà a riprendere in mano le redini della propria vita, senza lasciarsi abbattere e sopraffare dal dolore.