Molte novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 13 al 19 giugno su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che nascerà una forte attrazione tra Quinn Fuller e Carter Walton mentre Hope Logan sarà preoccupata per Liam Spencer.

Beautiful, puntate 13-19 giugno: Hope in ansia per la scomparsa di Liam

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 13 a domenica 19 giugno annunciano inediti colpi di scena. In particolare Quinn proverà a far riappacificare Carter e Zoe, mentre Liam crederà di vedere il fantasma di Vinny, il quale gli annuncerà grossi problemi per non averlo soccorso dopo averlo investito.

Dopodiché, il fratello di Wyatt accuserà una fortissima crisi di panico, tanto che il padre sarà costretto a calmarlo. Dall'altra parte Hope sarà in ansia per la scomparsa di suo marito. Per questo motivo Bill convincerà suo figlio a incontrarla per non destare i suoi sospetti. La giovane Logan sembrerà disposta a concedergli una seconda chance per quello che è successo con Steffy.

Thomas disperato per la morte di Vinny

Nelle puntate dal 13 al 19 giugno di Beautiful, il vice-capo Baker metterà sotto interrogatorio Thomas per sapere alcuni dettagli più approfonditi sulla vita di Vinny. L'uomo di legge gli dirà di sospettare che si tratti di un omicidio e non di un suicidio.

Quinn, invece, cercherà di fare da paciere tra Carter e Zoe, giungendo perfino a casa dell'avvocato per un confronto.

Allo stesso tempo Hope cercherà di consolare Thomas disperato per la morte del suo migliore amico. In seguito, il giovane Forrester - durante un colloquio con Liam e Charlie - apparirà sempre più deciso a farla pagare cara a chi ha ucciso Vinny.

Nasce una forte attrazione tra Quinn e Eric

Ridge sarà particolarmente in ansia per il padre, distrutto dalla freddezza che si è instaurata con la moglie dopo quello che Shauna e lei hanno fatto ai danni di Brooke.

Carter, intanto, si troverà insieme a Quinn quando saranno sorpresi da Zoe. Purtroppo l'avvocato non sembrerà disposto a perdonare la modella, nonostante l'ama ancora. Liam apparirà devastato dall'enorme senso di colpa, tanto che Hope sarà costretta ad affrontarlo per capire il motivo del suo strano comportamento.

Zoe, invece, pregherà Quinn di aiutarla a fare pace con Carter.

Peccato che quest'ultima sia affascinata dall'avvocato dopo che il matrimonio con Eric è entrato in crisi. Tra i due, infatti, inizierà una fortissima attrazione. Infine il vice-capo Baker continuerà le proprie indagini per affidare alla giustizia il responsabile dell'investimento mortale avvenuto ai danni di Vinny.