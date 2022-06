Dopo la grande delusione per non aver visto i loro beniamini diventare finalmente una coppia, i Jerù non vedono l'ora di vedere Jessica Selassié vicina ad un uomo che la sappia apprezzare. Mentre Barù avrebbe una nuova frequentazione, la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 è single, o almeno questo è ciò che si sa ufficialmente sulla sua vita privata, ma i suoi sostenitori potrebbero aver preso nelle ultime ore un abbaglio. Un muro comparso in uno scatto di Deddy, il cantante di Amici 20, e in uno scatto di Jessica è stato sufficiente a far ipotizzare che tra i due fosse in corso un flirt, ma la principessa etiope ha preso la parola sui social per commentare il Gossip.

Un 'muro' ha scatenato il gossip sulla principessa e il cantante

Durante il weekend, Jessica ha postato l'immagine di un muro con scritto "weekend vibes". I suoi fan, iper-attenti agli spostamenti della giovane, hanno subito notato che si tratta dello stesso muro, o quanto meno pare essere identico, di quello che Deddy ha fotografato qualche tempo fa. Immediatamente si è creato un polverone sulla questione poiché in molti hanno subito pensato che tra i due ragazzi fosse nata una frequentazione.

Qualche giorno fa, inoltre, Jessica si è recata al concerto di Aka7even insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa. Si tratta dello stesso evento romano a cui ha assistito Deddy. In quell'occasione era presene anche Rosa Di Grazia, ex del cantante di Amici 20, ma tra i due c'è stato il gelo.

Nessun segno di vicinanza né di saluto. Insomma, il pensiero dei fan è che durante il concerto Deddy e Jessica si siano avvicinati. Non è impossibile che i due si siano conosciut ma se è stato così al momento l'ipotesi di un flirt pare da scartare.

Il commento stizzito di Jessica

Jessica stessa, infatti, poche ore, ha preso la parola su Instagram.

La principessa ha postato una Instagram story striminzita ma che va dritta al nocciolo della questione. Fondo nero e una sola parola: "Ca****" . Così Selasié pare voler chiudere in modo netto la questione riguardante i pettegolezzi che l'hanno vista protagonista suo malgrado.

Jessica non ha mai fatto mistero di voler al suo fianco un uomo che possa apprezzarla e amarla, ma evidentemente questa attenzione morbosa l'ha infastidita.

Se per commentare la nuova presunta liaison di Barù, Selassiè ha voluto chiare il suo pensiero con un lungo messaggio, in questo caso una parola sola ha espresso perfettamente il fastidio provato dalla giovane. Deddy, invece, non si è espresso sulla questione, forse per non alimentare ulteriormente il gossip, ma pare chiaro che al momento non vi è alcuna relazione tra i due. Per il resto, solo il tempo potrà dare le risposte che i fan attendono.