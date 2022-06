Questo Lunedì 13 giugno 2022 tornerà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il survivor game condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, con inviato Alvin.

Manca sempre meno alla finale (fissata per lunedì 27 giugno) di quella che passerà alla storia come l'edizione più lunga del reality, con oltre 90 giorni di sopravvivenza per i naufraghi e con 25 puntate trasmesse in prima serata.

Anticipazioni Isola dei famosi, puntata del 13 giugno

Poche ore fa il sito ufficiale dell'Isola dei Famosi ha rilasciato le nuove anticipazioni della 23^ puntata che andrà in onda in diretta nella serata di questo lunedì 13 giugno 2022.

Attraverso delle prove e un televoto flash, verrà eletto il primo finalista di questa sedicesima edizione del reality show.

Nel corso della serata, inoltre, farà il suo ingresso in studio la ormai ex naufraga Lory Del Santo, seguita da Marco Cuculo, compagno della donna e a sua volta ex naufrago, costretto ad abbandonare il gioco a seguito di alcuni problemi di salute. A quanto pare l’avventura in Honduras avrebbe messo a dura prova la loro relazione e probabilmente la diretta interessata parlerà in studio su quanto accaduto tra i due.

Inoltre gli spoiler ufficiali della serata anticipano che Carmen sarà la protagonista di una divertente prova che vedrà coinvolti anche alcuni suoi naufraghi preferiti.

Inoltre su Playa Palapa ritornerà il temutissimo elastico.

Infine si scoprirà chi tra Nick, Gennaro, Marialaura ed Estefania dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamadissima, dove la persona che avrà meno consenso dovrà scontrarsi al televoto con l’unica abitante di Playa Sgamada, Pamela Petrolo. Chi perderà fra i due dovrà a quel punto abbandonare definitivamente il gioco.

Edoardo Tavassi pare sempre più preso da Mercedesz

Nel frattempo l'avventura dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 continua. La settimana scorsa Edoardo Tavassi si era assentato per motivi di salute e questo aveva preoccupato il pubblico da casa e gli stessi naufraghi, tra cui Mercedesz.

Tuttavia, qualche giorno fa, il fratello di Guendalina ha fatto ritorno su Playa Ultimo Sfuerzo, facendo anche apprezzamenti alla giovane Henger, dicendo: "Mercedesz è la più bella". Tra i due - a pochi giorni dalla fine del reality - pare infatti che stia nascendo un bel legame.