Non c'è pace per Ida Platano. Nella mattinata di lunedì 13 giugno 2022, la dama di Uomini e donne ha rivelato ai suoi follower su Instagram di avere ricevuto messaggi poco edificanti sul suo aspetto fisico. L'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato alcune delle critiche che un account fake le ha fatto e ha replicato alle parole degli hater.

Uomini e Donne: i messaggi di critiche a Ida Platano

Il 13 giugno, Ida Platano ha pubblicato nelle sue storie Instagram, alcuni messaggi ricevuti sui social da un account anonimo. Una persona ha criticato la dama di Uomini e Donne per il suo aspetto fisico.

In particolar modo, in risposta ad uno scatto dell'influencer, l'hater ha scritto: ''Che sgorbio! Un testone senza collo". Successivamente, lo stesso account anonimo e senza fotografia del profilo ha scritto: ''Guida senza fare video, che se muori tu, non importa niente a nessuno''.

Uomini e Donne: le critiche a Ida Platano sull'aspetto fisico

La stessa persona, inoltre, ha anche consigliato alla parrucchiera di evitare di mettere il profumo ma, piuttosto di lavarsi. In aggiunta a questo, lo stesso hater ha scritto un messaggio a Ida Platano, in risposta ad una sua storia Instagram nella quale si stava facendo massaggiare le gambe. In particolar modo, dall'account fake è arrivato il seguente messaggio: ''Puoi massaggiare per secoli!

Sempre due cotechini avrai". A quel punto, dopo avere mostrato ai suoi follower le schermate con i messaggi di odio, la dama di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle parole ricevute.

Uomini e Donne: la replica di Ida Platano alle critiche

Ida Platano ha deciso di dire la sua dopo avere letto gli insulti ricevuti sui social.

La single del dating show ha affermato di non sapere se i messaggi siano stati scritti da un uomo o una donna ma, a detta sua, la cosa non sarebbe rilevante. In seguito, la dama del parterre della trasmissione di Maria De Filippi ha dichiarato: ''Cosa mangiate la mattina? Veleno". Inoltre, l'ex protagonista di Temptation Island ha risposto: ''Questo desiderio di augurare la morte, veramente, non si può sentire.

Fatevi un esame di coscienza''. Inoltre, l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha detto che, nonostante tutto, la sua giornata non sarebbe cambiata, anche dopo avere ricevuto le critiche. Ida ha poi spiegato che se dovesse morire, sarebbe un problema per suo figlio, la sua famiglia e le persone che le vogliono bene e di non fare caso ai messaggi di odio ricevuti. Al momento, Platano si sta dedicando al piccolo Samuele e al lavoro di parrucchiera a Brescia e non sono trapelate informazioni sulla sua vita sentimentale dopo la fine di Uomini e Donne.