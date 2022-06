Mettendoci la faccia, Jessica Selassiè ha deciso di prendere la parola sui social per chiarire i sentimenti che la legano a Barù. Rivolgendosi direttamente al fandom di coppia -anche se una coppia effettivamente i due non lo sono mai stati- la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha confermato le voci che si inseguivano da qualche giorno secondo cui il nipote di Costantino della Gherardesca aveva trovato un nuovo amore e ha chiesto ai suoi sostenitori di continuare a seguirli come singoli, qualora lo volessero.

Jessica Selassié chiude con Barù

"Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta", ha esordito Jessica su Twitter scrivendo un messaggio per porre fine al Gossip che la vedeva protagonista negli ultimi giorni.

"Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia" , ha poi proseguito la bella principessa etiope rivolgendosi ai Jerù. Il fandom, così come lei in prima persona, ha sempre sperato che dal profondo legame di amicizia che si era instaurato tra i due dentro la casa del GF potesse nascere l'amore.

Jessica non ha mai negato di essere interessata a Jerù, il quale invece dal canto suo è sempre stato più restio. "Non credo ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù", ha affermato la vincitrice del GF Vip 6 spegnendo di fatto con una sola frase tutte le speranze dei Jerù. Ma non solo, Jessica ha rincarato la dose confermando che le voci che volevano Barù legato ad una modella sono tutt'altro che dicerie.

Jessica chiede ai fan di seguirla come 'singola'

"Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole", ha detto Selassié senza troppi giri di parole, senza dimenticarsi di dire che in ogni caso lei ci sarà sempre per lui. La principessa ha poi concluso ringraziando i sostenitori e chiedendo loro, qualora lo volessero, di continuare a sostenerla e supportarla come singola.

Di certo, le parole di Jessica hanno messo in luce la sua grande eleganza.

Nessuna parola di astio nei riguardi di Barù nonostante la delusione, visto che lei stessa ha ammesso di aver sperato in qualcosa di più oltre l'amicizia. Il modo in cui Jessica si è esposta è stato apprezzato dai fan, i quali però hanno affermato che in effetti non c'è più motivo di esistere per i Jerù.

Nel frattempo sia Barù che l'hashtag di coppia sono andati in tendenza su Twitter, ma il nobile non si è espresso al riguardo. Chissà se avrà preso bene, lui che è sempre molto riservato, il fatto che Jessica abbia detto pubblicamente che adesso c'è una donna nella sua vita. Non ci resta che attendere la prossima mossa social dei due protagonisti di questa "soap" che il Grande Fratello Vip ha regalato ai suoi telespettatori.