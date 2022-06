Buone notizie arrivano dalla Turchia per i fan più romantici della coppia formata da Kerem Bursin e Hande Ercel. Gli amati protagonisti della soap Love is in the air, la cui storia d'amore nata sul set è terminata qualche tempo fa, sarebbero pronti a dare una seconda chance alla loro relazione. I magazine locali hanno infatti posto l'attenzione sull'ultimo incontro dei due attori: Kerem e Hande si sono ritrovati nello stesso luogo per un evento di lavoro e gli sguardi complici tra i due non sarebbero mancati.

Hande e Kerem dopo la fine della loro relazione

La love story con protagonisti Kerem e Hande aveva fatto sognare i fan di Turchia, Italia e Spagna: improvvisamente lo scorso gennaio, però, la relazione si è interrotta. Secondo gli esperti di Gossip, il capolinea sarebbe arrivato a causa dei ripetuti tradimenti dell'interprete di Serkan Bolat ai danni della fidanzata, anche se in merito a questo non sono mai giunte conferme. Dopo la rottura, sia Ercel che Bursin hanno intrapreso altre frequentazioni.

I tabloid turchi hanno messo in risalto la relazione tra la Eda di Love is in the air con Kaan Yıldırım, attore turco con il quale Hande è stata fotografata in più di un'occasione la scorsa primavera.

Dal canto suo neanche Kerem era rimasto troppo temo da solo: l'attrice e cantante Stephanie Cayo, secondo i giornali di cronaca rosa, aveva conquistato il cuore dell'attore. Infatti, Bursin diverse volte era volato in Spagna, dove Stephanie risiede anche se le sue origini sono peruviane, per incontrarla.

Incontro tra i due attori di Love is in the air

Evidentemente, però, queste nuove frequentazioni non sarebbero state sufficienti a spegnere definitivamente la fiammella dell'amore. Come riportano i giornali turchi, durante l'evento a cui entrambi hanno partecipato la complicità è stata palpabile. E come se questo non bastasse, un altro indizio proveniente dai social non è passato inosservato ai follower.

Hande ha postato delle Instagram Story aggiungendo l'emoticon del fantasmino, che durante la relazione con Kerem Bursin lei associava proprio al fidanzato. Il ritorno di fiamma è in corso? Troppo presto per dirlo ma non impossibile che si realizzi anche perché l'attore aveva speso durante la sua intervista a Verissimo delle parole splendide per parlare della Ercel. Quindi, magari l'incontro è servito per far scoccare nuovamente la scintilla che era solo assopita ma non spenta. Chissà cosa ne penseranno in merito le nuove frequentazioni degli attori, sempre che siano ancora presenti nella vita di entrambi. Solo il tempo potrà dirlo, nel frattempo i fan della coppia continuano a sognare di poterli vedere di nuovo insieme.