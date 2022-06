Nella 22^ puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 6 giugno, Lory Del Santo ha perso al televoto contro Pamela Petrarolo ed è stata così eliminata definitivamente dal Reality Show. In seguito all'uscita di scena della showgirl non sono mancate le polemiche. In particolare, il manager di Lory si è scagliato contro gli altri naufraghi e contro alcuni opinionisti presenti in studio.

Il commento della discordia

Durante la puntata di lunedì 6 giugno, Lory Del Santo ha dovuto abbandonare definitivamente l'Isola dei Famosi. In seguito al verdetto finale, che ha salvato Pamela Petrarolo, Vladimir Luxuria si è detta d'accordo con il giudizio dei telespettatori.

A detta dell'opinionista Del Santo avrebbe fatto per tutto il tempo il doppio gioco. L'impressione è stata che Lory parlasse spesso all'orecchio dei suoi compagni d'avventura per non finire in nomination.

Stando alle insinuazioni degli altri naufraghi invece, Lory Del Santo davanti alle telecamere avrebbe sempre creato dei litigi mentre lontano dalla diretta del reality show sarebbe stata dolce e carina con tutti i suoi compagni d'avventura.

La stoccata del manager

Paolo Chiparo in qualità di manager di Lory Del Santo non ha fatto gradito le critiche nei confronti della sua assistita. Scendendo nel dettaglio, il diretto interessato ha pubblicato uno scatto dell'ex naufraga e ha affermato: "Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi".

Stando alla versione di Chiparo, chi ha attaccato Del Santo insinuando che abbia sempre parlato male degli altri concorrenti non ha visto bene il daytime dell'Isola dei Famosi. Per il manager di Lory Del Santo, la 63enne avrebbe dovuto ricevere più comprensione da tutti visto che si è sempre rialzata dopo le mille difficoltà incontrate nella vita.

Anziché attaccare la concorrente, la showgirl sarebbe dovuta essere descritta come una donna forza.

Lo scopo di Del Santo all'Isola dei Famosi

Prima di concludere il suo sfogo amaro contro l'Isola dei Famosi, Paolo Chiparo ha spiegato perché Lory Del Santo ha partecipato per la seconda volta al reality show. Il diretto interessato ha rivelato che la sua assistita voleva solamente divertirsi in Honduras e passare dei momenti spensierati.

Al contrario, la 63enne ha incontrato un branco che dall'inizio alla fine le ha messo addosso l'etichetta di "falsa".

Infine, il manager dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha sostenuto che Lory Del Santo abbia sempre accettato il verdetto del televoto anche quando è stata spedita in nomination in modo ingiusto. Dunque, la sua uscita non doveva essere accompagnata dalle polemiche.