Dopo l'addio di Alessandro e Guendalina, all'Isola dei Famosi sono arrivate Soleil Sorge e Vera Gemma. Non saranno delle vere concorrenti, ma due ospiti che metteranno un po' di scompiglio negli equilibri del gruppo. Per entrambe è la seconda volta sull'Isola. Già nel 2019 l'influencer italo-americana aveva partecipato al reality, allora condotto da Alessia Marcuzzi, mentre la figlia di Giuliano Gemma è stata una concorrente della passata edizione.

All'Isola dei Famosi, tra infortuni e abbandoni importanti, ci voleva un'entrata che smuovesse un po' le acque dell'Honduras.

Gli autori del programma hanno pensato a Soleil Sorge, che in questi mesi ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori amanti dei reality. Soleil conosce già L'Isola e le dinamiche del gioco. Nel 2019 si era distinta per la sua forza nelle prove e aveva coinvolto il pubblico per la sua storia d'amore con Jeremias Rodriguez. Adesso che lui ha deciso di abbandonare questa edizione dell'Isola, Soleil si rimette in gioco.

Ma non arriva da sola. In Honduras è sbarcata anche Vera Gemma, protagonista dell'edizione passata in cui è stata eliminata in nomination contro Fariba Tehrani.

All'Isola sbarcano Soleil Sorge e Vera Gemma

All'Isola dei Famosi c'è chi va e c'è chi viene. Quando Ilary Blasi ha annunciato il prolungamento del reality fino al 27 giugno, alcuni naufraghi considerati favoriti per arrivare in finale come Alessandro e Guendalina hanno abbandonato.

Così gli autori sono corsi ai ripari e hanno deciso di riportare su Cayo Pechinos due naufraghe d'eccellenza: Soleil Sorge e Vera Gemma.

Soleil in questi ultimi mesi ha tenuto banco sui social dopo la sua partecipazione al Gf vip e la sua storia con Alex Belli, per diventare poi opinionista a La pupa e il secchione. Adesso, dopo l'esperienza del 2019 in cui si è distinta per le sue doti atletiche, ha accettato di tornare sull'Isola.

Con lei è sbarcata Vera Gemma, fresca della scorsa edizione. Soleil e Vera si sono già incontrate come concorrenti nell'edizione di Pechino Express del 2020, facendo il giro dei social per una memorabile litigata. In un momento in cui L'Isola ha bisogno di un po' di dinamiche, Soleil e Vera sono arrivate a portare un po' di pepe.

Sembra infatti che le nuove naufraghe avranno sull'Isola una permanenza a tempo, giusto qualche giorno per mettere un po' di scompiglio tra i naufraghi. Non è ancora chiaro in quale puntata entreranno in gioco, visto che sono sbarcate da poco sull'Isola e devono sottoporsi alla quarantena di routine.

L'isola dei Famosi: chi ha abbandonato

Questa sarà l'edizione più lunga dell'Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha annunciato ai suoi naufraghi che la finale è prevista per il 27 giugno, lasciando loro la scelta se rimanere o lasciare. A sorpresa Alessandro e Guendalina hanno abbandonato il programma. Nonostante, anche a detta degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, fossero in corsa per la finale, i due sono stati irremovibili. Alessandro ha spiegato di dover riprendere i suoi studi. Per quanto riguarda Guendalina, ha spiegato di dover tornare dai suoi figli.