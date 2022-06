Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Joachim Latsch (Andrè Konopka), Dieter Batch (Christoph Saalfeld) e Merve Cakir (Shirin Ceylan). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 giugno 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fuga di Erik, sull'infezione che colpirà Florian, sulle preoccupazioni di Rosalie, sulla decisione di Andrè di lasciare il Furstenhof momentaneamente e sugli intrighi di Ariane.

Florian si sente male

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Florian e Ariane tenteranno di aiutare Erik ad affrontare al meglio il suo processo. Dopo la fine dell'udienza in tribunale, però, Vogt inizierà a temere una grossa condanna e deciderà di scappare. Dopo essersi fatto consegnare del denaro da Ariane, l'uomo si addentrerà nel bosco per iniziare la sua fuga, ma dopo pochissimo tempo si imbatterà in Werner, giunto lì per cacciare. Nel frattempo, Michael consiglierà a Florian di fare assoluto riposo e di informarlo se le sue condizioni dovessero peggiorare. In seguito, infatti, il giovane avrà un collasso e sarà condotto in ospedale.

Dopo essere riuscito a seminare Werner e a liberarsi del braccialetto elettronico, Erik si appresterà alla fuga, per poi cambiare idea quando Max lo informerà del collasso del fratello.

A quel punto, Vogt rinuncerà ai suoi piani e correrà al capezzale di Florian. Lì, Erik verrà a sapere di essere stato condannato dal giudice a pagare solo una multa, mentre suo fratello è affetto da un'infezione incurabile.

Cornelia aiuta Rosalie

Dopo aver saputo che Florian è in ospedale per un'infezione, Hannes si convincerà che il giovane abbia contratto la malattia nella grotta in cui ha salvato lui e Maja.

Per questo motivo, si recherà sul posto e preleverà un campione. Cornelia tenterà di distrarre Rosalie nel tentativo di non farle pensare al prestito che deve restituire a Christoph. Shirin accetterà di andare al lago con Jerry, avvicinandosi moltissimo a lui. Dopo essere stato scoperto da Hildegard a copiare il menù di Tina, Andrè deciderà di partire alla volta dell'Islanda per andare a trovare la sua amica.

Werner lo verrà a sapere e deciderà di partire con il fratello. Ariane inizierà a comportarsi in maniera amichevole con i Saalfeld per non far capire che sta nuovamente tramando contro di loro. Per migliorare il Furstenhof, Rosalie proporrà a Christoph di avviare una collezione molto costosa di whisky pregiati nel bar dell'hotel. Pur rendendosi conto dell'elevato costo del progetto, Christoph ne sarà molto entusiasta.