Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L'ora – Inchiostro contro piombo, nella terza puntate che andrà in mercoledì 22 giugno in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Anna moglie di Antonio, inizierà a lavorare alla voce di Palermo, giornale rivale di quello gestito dal marito. Nel mentre Domenico e Nic andranno a fotografare il cadavere di Perrotta, ma resteranno intrappolati. Infine, Enza andrà ad un festino sotto copertura, ma poi un mafioso si invaghirà di lei e quindi sarà costretta a scappare via.

Anna inizierà a lavorare alla voce di Palermo

Nella terza puntata della serie tv italiana targata Mediaset, Anna la moglie del personaggio interpretato da Claudio Santamaria, inizierà a lavorare alla voce di Palermo, il giornale rivale di quello gestito da suo marito.

Nel frattempo, Navarra organizzerà un convegno medico all'Hotel delle Palme e Nicastro vorrà approfondire la situazione, in quanto ci vedrà qualcosa di losco dietro a questo convegno. E infatti, subito dopo, Rampulla vedrà il chirurgo e Liggio insieme a Genco Russo, un mafioso molto pericolo.

Poco dopo, a Corleone verrà ritrovato il corpo senza vita di Perrotta. Per questo motivo, il direttore dell'Ora Nicastro chiederà a Domenico e Nic di andare sul luogo in cui si trova il cadavere per scattare qualche foto per il giornale.

I due però avranno una disavventura mentre staranno facendo il loro lavoro e verranno salvati da Olivia e il padre di Sciamma che chiameranno i soccorsi.

Un mafioso si invaghirà di Enza

Successivamente, i due giornalisti torneranno sani e salvi in redazione e subito si rimetteranno a lavorare, in quanto vorranno far uscire un'edizione straordinaria del giornale con le foto del corpo senza vita di Perrotta.

Intanto, Enza si infiltrerà in un festino e fingerà di essere una delle prostitute chiamate ad intrattenere i mafiosi americani. Ad un certo punto però le cose si metteranno male per la giornalista, in quanto un mafioso si invaghirà di lei. Alla fine, Enza sarà costretta a scapperà via e farà saltare quindi anche la sua copertura.

Dove rivedere le puntate

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate della nuova Serie TV targata Mediaset, per scoprire come proseguiranno le vicende dei giornalisti dell'Ora di Palermo. Intanto, per chi volesse rivedere i due precedenti appuntamenti con L'Ora potrà farlo tranquillamente mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play. L'appuntamento con la terza puntata invece è per mercoledì 22 giugno in prima serata su Canale 5