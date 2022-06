A quasi un mese di distanza dall'ultima registrazione di Uomini e donne, Ida Platano si mostra forte e soprattutto decisa a voler voltare pagina. Sui social network, infatti, la dama del Trono Over ha documentato il suo cambio look, un gesto che tanti hanno interpretato come un punto messo alla storia infinita con Riccardo Guarnieri. A proposito del pugliese, la parrucchiera sembra averlo tagliato fuori dalla sua vita con una riflessione pungente che ha condiviso con i follower di Instagram.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne si è conclusa tra i litigi e le accuse: dopo aver tentato un ennesimo riavvicinamento, Ida e Riccardo hanno deciso di mettere un punto definitivo al loro rapporto, ormai deteriorato.

La dama avrebbe dato un'altra chance a questo amore, ma Guarnieri è stato irremovibile.

A distanza di qualche settimana dall'ultimo scontro che ha avuto con l'ex fidanzato davanti alle telecamere, Platano si è sfogata sui social network, e l'ha fatto con una riflessione che molti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata al cavaliere pugliese.

Nell'attesa di condividere con i fan il suo nuovo look, la dama del Trono Over ha pubblicato il seguente pensiero "Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle ma avere rispetto per sé stessi".

Nuovo colore di capelli per la 'regina' di Uomini e Donne

Questa citazione che Ida ha voluto condividere con i propri follower di Instagram, a tanti è apparsa un attacco velato all'uomo che l'ha rifiutata per l'ennesima volta negli studi tv, quello che lei non ha mai smesso di amare nonostante tutto.

Presa coscienza del fatto che Riccardo non intende tornare su i propri passi, la bresciana ha ripreso in mano la situazione e ha deciso di ricominciare da zero.

Il primo cambiamento che Platano ha apportato al suo quotidiano, è quello al look.

In occasione dell'estate appena iniziata, la dama del Trono Over ha deciso di abbandonare il castano e di schiarire i suoi capelli, facendoli diventare quasi biondi.

Non è la prima volta che la parrucchiera stravolge il suo aspetto dopo una delusione d'amore: i fan, infatti, sono abituati a vederla in tutti i modi e di tutti i colori, anche perché il lavoro che fa la facilita sotto questo aspetto.

Attesa per il ritorno a Uomini e Donne

Ida ha davanti a sé più di due mesi di tempo per cercare di dimenticare Riccardo: al rientro negli studi di Uomini e Donne, infatti, la bresciana dovrebbe avere il cuore libero per intraprendere nuove conoscenze.

Il pubblico del dating-show, infatti, si è già detto stufo di assistere sempre ai soliti siparietti tra Platano e Guarnieri, quindi è improbabile che a settembre si riparta proprio dal tira e molla tra i due dopo un'estate di gelo.

Interpellato sull'eventualità di chiarire con l'ex fidanzata durante la pausa della trasmissione, il cavaliere ha detto di no e che non vuole avere più niente a che fare con la persona che a suo dire l'avrebbe denigrato davanti a milioni di telespettatori.

Il Trono Over 2022/2023, dunque, dovrebbe ancora avere come protagonisti i due discussi ex, ma anche altri veterani come Armando Incarnato e Gemma Galgani. Quest'ultima, dopo settimane di chiacchiere su un probabile addio al dating-show (e il conseguente debutto nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente della settima edizione) sarebbe prossima alla riconferma, tant'è che sul web già si parla di possibili nuovi interventi chirurgici (naso e pelle in cima alla lista) per apparire più giovane e in forma all'inizio della stagione.