Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L'ora–Inchiostro contro Piombo, nella quarta puntata che andrà in onda mercoledì 29 giugno in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, l'intervista con Navarra rappresenterà un punto di svolta. Nel mentre, Nic stamperà una foto in cui si vedrà chiaramente che Liggio stia tramando alle spalle di Navarra.

Invece, Olivia e Domenico andranno in carcere da Ferrante. In questa circostanza, quest'ultimo dirà ai due che rivelerà i nomi di chi ha ucciso Perrotta.

Nella quarta puntata, però, Olivia vivrà un'esperienza che la traumatizzerà. Allo stesso tempo, anche per il protagonista interpretato da Claudio Santamaria, il periodo sarà tutt'altro che facile.

Nicastro vorrà scrivere un articolo di 9 pagine

Nella quarta puntata in onda settimana prossima su Canale 5, i protagonisti vivranno momenti non facili e in particolare, i personaggi interpretati da Claudio Santamaria, Silvia D’Amico e Maurizio Lombardi dovranno fare i conti con scelte molto difficili.

Intanto, le investigazioni condotte da Antonio e il suo team porteranno a delle notizie senza precedenti, in quanto i giornalisti approfondiranno i collegamenti tra mafia e politica a Corleone. Proprio per questo motivo, Nicastro proporrà al suo editore di scrivere un articolo di nove pagine con denunce pesanti.

Antonio si assumerà tutte le responsabilità dell'articolo pubblicato

Entrando nello specifico dell'articolo di nove pagine, il direttore del giornale palermitano accuserà il boss di Corleone di essere un'entità anonima. In pratica, il mafioso è una sorta di fantasma, grazie a depistaggi che hanno permesso di tenere pulita la sua fedina penale.

Successivamente, continueranno le investigazioni di Antonio Nicastro che arriverà ad un bivio importante. Infatti, l’articolo che avrà scritto il protagonista farà molto scalpore e ciò potrà portare a delle pericolose conseguenze per il direttore. Infatti, il personaggio interpretato da Claudio Santamaria siccome non vorrà che a pagarne le spese siano i suoi giornalisti, si assumerà ogni rischio dell'articolo di nove pagine scritto e deciderà anche di pubblicarlo senza il consenso dell'editore dell'Ora.

Non ci resta che attendere il passaggio televisivo della fiction L'Ora per scoprire a cosa porteranno le indagini del quotidiano palermitano e soprattutto quali saranno le conseguenze dell'articolo di nove pagine scritto dal direttore Antonio Nicastro. Invece, per rivedere gli episodio precedenti bisognerà andare su Mediaset play.