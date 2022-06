Lunedì 6 giugno, su Canale 5, è andata in onda la 22^ puntata dell'Isola dei Famosi. In attesa dell'arrivo delle "piratesse", Deianira Marzano ha rivelato una retroscena su Soleil Sorge e Mercedesz Henger. Secondo quanto riportato dalla influencer, la naufraga non nutrirebbe simpatia nei confronti della 28enne italo-americana.

Le parole della influencer

Durante la 22^ puntata dell‘Isola dei Famosi, Vera Gemma e Soleil Sorge sono “sbarcate” su Cayo Cochinos. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, una delle concorrenti in gioco non avrebbe fatto i salti di gioia nel vedere l’ex concorrente del GFVip 6.

L’esperta di gossip ha spiegato ai suoi follower, su Instagram, che non vedeva l’ora che Sorge raggiungesse gli altri concorrenti: “Finalmente questa sera vedo la faccia di Mercedesz quando vedrà Soleil”. Successivamente la influencer ha sostenuto che in Honduras potrebbero succederne di tutti i colori tra l’ospite e la naufraga.

Infine, Marzano ha sostenuto che la figlia di Eva Henger non nutre una particolare simpatia per l’ex concorrente del GFVip 6: “Mercedesz con persone in comune ha sempre sparlato di Soleil Sorge”.

I motivi del presunto astio

A fornire ulteriori dettagli sul presunto astio tra Soleil Sorge e Mercedesz Henger ci ha pensato sempre Deianira Marzano. La diretta interessata ha spiegato che le due ragazze si sono ritrovate ad un evento benefico come madrine.

Durante un’intervista rivolta alla figlia di Eva Henger, Soleil avrebbe “rubato” la scena alla collega rispondendo a tutte le domande. Nel video presente sul web, si vede Mercedesz avere una faccia irritata per l’atteggiamento di Sorge.

All’Isola dei Famosi tra “piratessa” e la naufraga la rivalità potrebbe accendersi anche per via di Edoardo Tavassi: il fratello di Guendalina infatti, avrebbe una cotta per la 28enne italo-americana.

In Honduras, però, Edoardo si è avvicinato a Mercedesz e dopo aver dubitato di lei si è ricreduto.

Il ruolo di Soleil e Vera all’Isola dei Famosi

Durante la puntata di lunedì 6 giugno, Soleil Sorge e Vera Gemma sono entrate ufficialmente in gioco. Il compito riservato dalla produzione dell’Isola dei Famosi, è quello di creare scompiglio tra i naufraghi.

Le due “piratesse” hanno dovuto formare due squadre e dopo una sfida nella prova dell’uomo Vitruviano, il team di Sorge ha avuto la possibilità di fare un piccolo snack: la 28enne ha vinto contro Vera e ha regalato al suo team la gioia di mangiare delle patatine in busta. Soleil si è anche rifiutata di mangiare, in modo da dare la possibilità ai concorrenti di mangiare il più possibile.

D’altronde la influencer è arrivata in Honduras dopo essere rimasta alcuni giorni in hotel per la quarantena. Dunque, non ha sofferto la fame.