Il 9 giugno 2022 Lulù Selassié ha compiuto 24 anni. La Principessa per l'occasione ne ha approfittato per ringraziare tutti gli amici e parenti che hanno organizzato una festa a sorpresa. Inoltre, la festeggiata ha dedicato dolci parole ai suoi fan. La diretta interessata si è tolta qualche sassolino anche su chi non era presente il giorno del suo compleanno.

Le parole della Principessa

In principio, si pensava che Lulù Selassié avesse dovuto rimandare la festa di compleanno per il forfait ricevuto dagli invitati.

A quanto pare si è trattato solo di uno scherzo.

In occasione del 24^ compleanno della Principessa, i suoi amici con l'aiuto delle sorelle Clarissa e Jessica Selassié hanno organizzato un party a sorpresa. Come mostrano le foto pubblicate sui social, tra gli invitati c'erano anche Giucas Casella e Giacomo Urtis - ex concorrenti del GFVip 6. Al termine della splendida serata, la festeggiata ha deciso di pubblicare un post per ringraziare tutti.

Queste le parole della Principessa: "Happy Birthday to me". La giovane ha confidato che non sarebbe stato lo stesso senza i fiori, i regali inaspettati, le torte, gli auguri, l'affetto o un semplice abbraccio virtuale. Poi, la diretta interessato ha proseguito: "Grazie mille per tutto ciò che fate ogni giorno per me, da sempre e per sempre".

La festeggiata ha aggiunto: "Resto sempre la vostra piccola fatina".

La stoccata a chi l'ha fatta soffrire

Nel proseguo del messaggio, Lulù Selassié ha lanciato una frecciatina a coloro che l'hanno fatta soffrire in passato: "Le persone che sanno e vogliono esserci..." Successivamente la 24enne ha dedicato un pensiero alle persone che hanno organizzato la festa a sorpresa: "Grazie a chi è venuto per passare il giorno del mio compleanno insieme a me.

Mi avete riempito il cuore di amore e calore umano".

Si mormorava che la Principessa fosse stata costretta a rinviare il party a causa della forfait di alcuni ex "vipponi". In realtà, si trattatava solo di una messa in scena per organizzare la sorpresa.

Il messaggio di Clarissa

Lulù Selassié ha ricevuto un messaggio speciale anche dalla sorella minore.

Clarissa ha esordito: "Sei la mia anima gemella in tutto". Nonostante le due sorelle a volte battibeccano, la 20enne ha precisato che senza Lulù non riuscirebbe a vivere.

Clarissa si è augurata che un giorno la sorella possa guardarsi con gli stessi occhi con cui la guarda lei. Clarissa ha chiuso con una dolce dedica i suoi auguri: "Nel mio mondo tu sei perfetta, la mia piccola Lulù". Infine, la più piccola delle "Princess" ha sostenuto che lei e Jessica sono il regalo più bello che la vita le potesse offrire.