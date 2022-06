Francesco Chiofalo ha aggiornato i suoi follower sullo svolgimento dell'operazione chirurgica a cui si è sottoposto tonando sui social poche ore dopo esser uscito dalla sala operatoria. Il personal trainer romano si è mostrato pubblicamente senza nascondere il suo aspetto che di certo dopo un intervento non poteva essere ottimale. Sanguinante e gonfio, Francesco ha spiegato non solo come si è svolta l'operazione ma anche la paura per l'attesa del risultato dell'esame istologico.

Francesco col viso gonfio dopo l'operazione

Solo ieri mattina, giovedì 9 giugno, Francesco ha annunciato ai suoi follower di essere pronto per entrare in sala operatoria.

Il romano ha dovuto togliere una massa di origine sconosciuta la cui presenza nei condotti nasali era stata evidenziata da una risonanza magnetica. Dopo l'intervento al cervello nel 2019 per togliere un tumore benigno, Chiofalo ha dovuto nuovamente affrontare un'operazione che ha avuto luogo al San Camillo di Roma.

Come promesso Francesco, non appena gli effetti dell'anestesia hanno cominciato a scemare, attraverso delle Instagram Story ha spiegato a chi lo segue il suo stato di salute. 'Purtroppo non ho una bella cera, lo ammetto, è così', ha detto Lenticchio, come era soprannominato da Selvaggia Roma sua fidanzata ai tempi della partecipazione a Temptation Island. Successivamente, Chiofalo ha spiegato che non ha avuto tagli né cuciture perché i medici sono riusciti a togliere la massa direttamente dal naso.

L'esame istologico arriverà tra 30 giorni

Francesco si è mostrato con il viso sporco di sangue perché la ferita interna non gli ha permesso di mettere delle garze. Questo ha un po' infastidito alcuni utenti dei social che hanno trovato poco opportuno che lui si mostrasse in un tale stato, ma Francesco non ha voluto porre barriere tra lui ed i suoi follower.

'Sono ancora un po’ preoccupato per capire cos’era questa massa, se era una ciste o un tumore benigno. Ora aspetto l’esame istologico, ci vorranno trenta giorni', ha poi concluso il suo racconto Chiofalo augurandosi che tutto possa andare per il meglio.

Insomma, Francesco, fresco di partecipazione a La Pupa e Il Secchione Show, si è tolto il peso dell'operazione ma adesso dovrà aspettare un mese prima di scongiurare del tutto il pericolo che la massa possa essere un tumore maligno.

Nel frattempo, mentre Francesco si trovava ad affrontare il post-operatorio, la fidanzata Drusilla Gucci è stata paparazzata da Pipol Gossip in discoteca. Magari la giovane è stata rassicurata sulle condizioni di salute di Chiofalo oppure tra i due la maretta iniziata per qualche sguardo di troppo di lui nei confronti di Malena non è ancora del tutto passata.