C’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende di Mina Settembre. La prima stagione della fiction di Rai 1 era finita, lasciando una questione importante da risolvere. L’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli era incerta se voltare definitivamente pagina con Mimmo, oppure se dare una nuova possibilità a Claudio. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Mina darà una chance al suo ex marito. Nel frattempo, il ginecologo Domenico tornerà e, a quel punto, Settembre sarà in difficoltà. Zia Rosa, invece, arriverà in città, mentre Olga partirà per un viaggio.

Mina Settembre 2, trame: Claudio ha una seconda possibilità con sua moglie

Nella seconda stagione di Mina Settembre, l’assistente sociale sembrerà decisa a mettere da parte la sua relazione con Mimmo, per dare una seconda occasione al suo ex marito Claudio. Nella giornata di martedì 28 giugno, l’azienda Rai ha presentato i palinsesti della stagione 2022/2023 e, in rete, sono trapelate le prime anticipazioni delle fiction, che andranno in onda sul piccolo schermo a partire da settembre. In particolar modo, sono emersi dettagli su quello che accadrà all’assistente sociale napoletana e a come evolveranno le sue vicende sentimentali. Mina, infatti, darà una seconda occasione a Claudio.

Mina Settembre 2, puntate: zia Rosa arriva a Napoli, torna Mimmo

La prima stagione di Mina Settembre era terminata con la terribile scoperta fatta dall’ex moglie di Claudio, riguardo suo padre. L’assistente sociale, infatti, era venuta a sapere che il suo defunto padre aveva avuto, come amante, Irene, la sua migliore amica. Inoltre, la collega di Mimmo aveva anche scoperto che Gianluca era il suo fratellastro.

Nella seconda stagione della fiction di Rai 1, pertanto, verranno svelate come sono proseguite le vicende della famiglia allargata. Nel frattempo, zia Rosa arriverà a Napoli e, anche Mimmo, rientrerà nel capoluogo campano.

Mina Settembre 2, episodi: il ritorno di Mimmo mette in difficoltà l’assistente sociale

Nel dettaglio, Mina Settembre si ritroverà sola, dopo avere appreso quanto fatto, anni prima, dalla sua migliore amica.

Inoltre, l’assistente sociale perderà anche sua mamma. L’anziana Olga, infatti, deciderà di partire, inaspettatamente, per un viaggio intorno al mondo. Nel frattempo, dopo avere deciso di dare una seconda chance a Claudio, Mina resterà spiazzata sia dall’arrivo in città di zia Rosa, sia dal ritorno del ginecologo Mimmo. Pertanto, nella seconda stagione, si assisterà, nuovamente, ai dubbi sentimentali della protagonista della fiction, in crisi fra il recuperare il suo rapporto con il marito o voltare pagina con il collega Domenico. La seconda stagione di Mina Settembre verrà trasmessa sul piccolo schermo nell’autunno del 2022.