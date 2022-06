Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. La soap opera partenopea è stata confermata nei palinsesti di Rai 3 della prossima stagione e sarà trasmessa per tutta l'estate, fatta eccezione per quindici giorni ad agosto, come già accaduto negli ultimi anni. Upas si fermerà infatti per due sole settimane, per la precisione dal 15 al 26 agosto 2022, salvo ripartire regolarmente con nuove avvincenti trame a partire da lunedì 29 agosto.

In attesa di scoprire il piano di Lara ed il destino di Raffaele Giordano, sono stati annunciati gli ingressi, a breve, di due nuovi personaggi mentre prima della pausa dovrebbe fare ritorno anche Adele Picardi.

Torna Adele: l'annuncio di Sara Ricci sui social

A sorpresa, Sara Ricci ha rivelato il suo ritorno ad Un posto al sole. L'attrice ha dato l'annuncio tramite il suo profilo Instagram, mostrando anche una foto dal set, dove appare nei panni di Adele Picardi. A detta dell'attrice, quello di ieri sarebbe il primo ciak il che significa che difficilmente si potrà vedere la madre di Susanna in azione prima di un mese, tuttavia dovrebbe fare in tempo ad apparire prima della pausa di agosto.

Non ci sono indicazioni per quanto riguarda la trama che la vedrà protagonista. Facile ipotizzare che sarà coinvolta in una storyline con Susanna. Nella sua ultima apparizione l'attrice aveva troncato una relazione tossica con il suo ex compagno, l'infermiere Mauro, ed è probabile che si riparta da lì, con la madre di Susanna libera da relazioni e padrona del proprio destino.

Un posto al sole, un amore francese per Marina

Nelle prossime puntate, in onda le prime settimane di luglio, Marina si recherà a Procida per staccare la spina e prendersi una vacanza dal lavoro ma anche dal triangolo che la vede, suo malgrado, coinvolta assieme a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti). Nella splendida cornice dell'isola campana, l'imprenditrice farà un incontro molto interessante con Arnaud Leroy un affascinante turista francese interpretato dall'attore Frédéric Moulin.

I due avranno una relazione estiva, che però dovrebbe restare una sorta di flirt, presto infatti si tornerà a parlare del tormentato rapporto tra Ferri e Marina.

Non sono ancora chiare le modalità ma poco dopo la sua partenza, l'imprenditrice verrà raggiunta sull'isola da Roberto e Lara e, a quel punto, se ne dovrebbero vedere delle belle, con una serie di intrighi dettati dalla gelosia.

Un nuovo personaggio affiancherà Eugenio

Nelle puntate in onda dall'11 al 15 luglio Eugenio (Paolo Romano) farà partire un blitz delle forze dell'ordine per annientare il clan Argento. Il magistrato Nicotera però non sarà solo, l'uomo infatti sarà affiancato da un suo collega che risponde al nome di Vito. I due saranno molto in ansia, in particolare questo nuovo personaggio avrà paura che qualcosa possa andare storto facendo terminare l'operazione in un bagno di sangue. Resta da capire se questo nuovo personaggio, di cui non si conosce ancora il volto, possa essere anche lo stesso collega che seguirà Susanna durante il suo tirocinio