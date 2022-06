Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della stagione tv 2022/2023 prevedono il ritorno in prime time di un volto di spicco del piccolo schermo. Trattasi di Can Yaman, il divo turco che tornerà a essere uno dei protagonisti della stagione con una nuova attesissima fiction in prima visione assoluta.

In daytime, invece, spazio al ritorno di alcune trasmissioni storiche che sono entrate nel cuore di milioni di spettatori. È questo il caso di Uomini e donne e Amici 22, entrambi ideati e condotti da Maria De Filippi.

Can Yaman ritorna in prima serata: palinsesti Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023 prevedono il ritorno in prime time di Can Yaman.

Dopo diversi rinvii, finalmente è previsto il debutto di "Viola come il mare"; la nuova fiction ambientata tra la Sicilia e il Lazio, che vedrà protagonista il divo turco al fianco di Francesca Chillemi.

Una serie che si preannuncia già molto attesa dagli spettatori e fan di Can e, a tal proposito, non si esclude che nel caso in cui gli ascolti dovessero essere positivi possa essere presa in considerazione anche l'idea di mettere in cantiere una seconda stagione.

Oltre a Can Yaman, la "roccaforte" dei palinsesti Mediaset 2022/2023 continuerà ad essere Maria De Filippi che tornerà in daytime con il suo consolidatissimo Uomini e donne.

Il ritorno di Uomini e donne e Amici 22 nei palinsesti 2022/2023

Il dating show dei sentimenti. diventato ormai uno dei punti di forza della programmazione pomeridiana di Canale 5, tornerà in onda da metà settembre e come sempre ricoprirà l'intera durata della nuova stagione televisiva.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti che si metteranno in gioco quest'anno e le varie novità legate al parterre del trono over, Maria De Filippi da settembre sarà impegnata anche al timone di Amici 22.

La messa in onda della prima parte del talent show sarebbe confermata di domenica pomeriggio, confermando così il cambio programmazione intrapreso lo scorso anno, quando dal sabato passò al dì di festa, riuscendo a mantenere ottimi ascolti e dando filo da torcere alla concorrenza.

Grande Fratello Vip 7 da settembre: anticipazioni programmazione Mediaset 2022/2023

In prima serata, invece, la De Filippi riproporrà l'appuntamento con C'è posta per te, le cui registrazioni cominceranno (come da tradizione) già durante il periodo estivo.

E poi ancora, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023 prevedono anche la messa in onda della nuova edizione di Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà in onda con doppio appuntamento settimanale in prime time e, in questi giorni, si stanno scegliendo i nuovi concorrenti che popoleranno la casa di Cinecittà. Per quanto riguarda il parterre degli opinionisti, sarebbe confermato il ritorno di Sonia Bruganelli.