È entrata nel vivo la soap opera spagnola Un altro domani, che sta continuando a tenere compagnia al pubblico italiano nei pomeriggi estivi di Canale 5. Dagli spoiler riguardanti ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 4 all’8 luglio 2022 si evince che Francisco Villanueva (Sebastian Haro), vista la pessima situazione economica, non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare Rio Muni.

Anticipazioni Un altro domani, all’8 luglio: Victor accusa la madre di infedeltà, Julia rinchiusa nell’ebanisteria

Negli episodi in programma da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, Francisco, disperato a causa di diversi debiti non saldati, sarà deciso ad andarsene via dalla colonia, coinvolgendo anche i suoi cari.

L’imprenditore farà un passo indietro, quando Carmen e la dark lady Patricia lo convinceranno ad aspettare. A questo punto Carmen dirà a Kiros di aver bisogno di lui per vendere alcuni mobili, mentre Patricia riallaccerà i rapporti con il padre Atilano, in quanto ha bisogno del suo aiuto. Nel contempo Sergio accetterà di aiutare Julia a riparare i vecchi macchinari per la futura ebanisteria con l’obiettivo di riuscire a farsi perdonare, invece Ribero vorrà mettere fine alla storia con Cloe. Victor punterà il dito contro la madre, dicendole di aver appreso della sua tresca clandestina.

Julia, determinata a riaprire l’ebanisteria di Carmen, farà delle ricerche. A proposito di quest’ultima, non vorrà abbandonare Rio Muni per nessuna ragione: la fanciulla vorrà realizzare un progetto, ma per riuscire nel suo intento si vedrà costretta a stringere una collaborazione.

Julia rimarrà rinchiusa nell’ebanisteria, ma riuscirà a uscire per merito dell’intervento di Sergio. Tirso ed Elena, però, sospetteranno che sia stato lui a rinchiuderla, con la speranza di poter rimanere da solo con la fanciulla.

Sergio firma le carte per il divorzio, Patricia mette i bastoni tra le ruote a Carmen

Sergio, dopo aver fatto l’ultimo tentativo per recuperare il rapporto con Julia, firmerà le carte per il divorzio.

Intanto quest’ultima proporrà a Elena di lavorare con lei, mentre Maria convincerà Ribero a riconciliarsi con Cloe. Patricia, non appena saprà che Francisco non deve più partire per merito dei soldi guadagnati dalla figlia, non sarà per niente contenta.

Julia intanto, per aprire l’ebanisteria, deciderà di reclutare diverse persone.

Patricia, invece, dare del filo da torcere a Carmen, quando deciderà di avviare una nuova attività. Per concludere quest’ultima, invece, non reagirà bene quando Victor tenterà di fare breccia nel suo cuore.